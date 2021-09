Telecinco llama a filas a Toñi Moreno para torpedear el estreno de 'Infiel' en Antena 3

"Estoy mayor. El año pasado me fui contenta pero este año tengo un nudillo... No quiero ponerme triste mientras siga mi foto en el pasillo". Con estas palabras se despidió hace unos días Toñi Moreno del público de Viva la vida después de un verano sustituyendo a Emma García mientras esta disfrutaba de sus vacaciones.

Lo que no sabía la presentadora es que, pocos días después, Mediaset la volvería a llamar para ponerse al frente de una nueva entrega de Viva el verano, versión nocturna del programa que ya Telecinco emitió el pasado viernes 20 de agosto en sustitución del Deluxe.

El programa producido por Cuarzo regresará en una segunda entrega especial para intentar torpedear, según Yotele, el estreno de Infiel, la nueva serie turca que llega a Antena 3 para sustituir a Mi hija, que afronta sus últimos capítulos en la cadena. El primer especial, con José Ortega Cano, anotó un buen 14,8% de share y 1.093.000 de espectadores, por lo que Telecinco cree que puede ser una buena baza contra la nueva ficción.

Sin embargo, no será Emma García la encargada de presentar este segundo especial de Viva el verano. A pesar que la vasca regresa ya de sus vacaciones, no hará doblete y será Toñi Moreno, según El Confidencial, quien presentará el programa. Lo que no se sabe todavía es la identidad del invitado y los contenidos que prepara el formato para llamar la atención de la audiencia.

¿De qué va la serie 'Infiel' ('Sadakatsiz')?

Cuando Asya conoció a Volkan, estaba sola en su propio mundo. Sus padres murieron cuando ella era muy joven y, aunque le dejaron una gran herencia, Asya no tenía familia propia. Volkan cambió todo eso después de que él le propusiese matrimonio.

Justo después de que Asya termine la escuela de medicina, se establecieron en la ciudad natal de Volkan: una pequeña ciudad cerca de Estambul. La familia de Volkan se convirtió en la suya y sus amigos se convirtieron en sus amigos. Sobre esta base, construyeron un matrimonio feliz y criaron a su hijo, Ali, en el hogar que Asya siempre había soñado.

Años más tarde, Asya ha ido prosperando en su carrera médica y el negocio de la construcción de Volkan va viento en popa. La vida no podía ser mejor hasta que Asya encuentre ese largo cabello rubio en la bufanda de Volkan...

Asya descubre que Volkan tiene una aventura con una joven, Derin. Y peor aún, se entera de que todos sus amigos y personas a su alrededor sabían de esta relación, pero nadie nunca se lo dijo...

Volkan, por otro lado, siente que ama a Asya y a Derin. Ve a Asya como su familia; a Derin como su amor. No tiene intención de renunciar a su familia, pero no tiene el valor de romper con Derin tampoco.

Asya se da cuenta de que ha estado viviendo en una red de mentiras. Cuando los detalles detrás de la traición se eleven a la superficie, todo comenzará a arder...

En esta historia, Asya se niega a ser una víctima de su vida y quiere vengarse de su marido y de todos los demás que la traicionaron...

