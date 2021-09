Iker Jiménez vuelve con 'El síndrome', el "reportaje maldito" que permitió a 'Cuarto Milenio' adelantarse a la Covid-19

Cuarto Milenio regresa este domingo (22.30) a la parrilla de Cuatro con un documental de dos horas sobre el aceite de colza y que lleva por título El síndrome. Se trata del fruto del trabajo que han hecho Iker Jiménez y Carmen Porter durante tres años sobre la mayor crisis alimentaria en España que dejó 400 fallecidos y 20.000 afectados, según datos oficiales.

"Es un trabajo tremendamente riguroso, exhaustivo y muy riguroso", ha valorador Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset. Como ya ha explicado más veces, Iker ha señalado que esta investigación "permitió adelantarnos a lo que iba a pasar con el covid".

"Una serie de médicos comenzaron a advertirnos de lo que venía, mandándonos las radiografías de pulmones en Italia", ha dicho el popular periodista. "Es el origen de por qué Cuarto Milenio adivina el coronavirus".

Iker Jiménez: "Pensé que 'El síndrome' era un reportaje maldito"

Lo cierto es que el Síndrome Tóxico guarda paralelismos con el coronavirus y que, tras 40 años, aun hay muchas sombras y preguntas por resolver, ya que hay bloques de médicos de gran prestigio que "no están de acuerdo con qué se produjo el envenenamiento masivo".

"Pensé que era un reportaje maldito", ha asegurado el presentador haciendo alusión a que la emisión del documental se truncó en varias ocasiones.

"Cuando le conté el tema a Leonardo Baltanás [director de Producción de Contenidos de Mediaset] me dijo que era 'muy crudo' y que estábamos en plena pandemia", ha contado Iker. Por eso, se tomó la decisión de dejarlo en "barbecho un tiempo", algo que ahora ha propiciado a que ahora, tras lo sucedido con el covid, mucha gente sí quiera hablar.

Por otra parte, el periodista ha asegurado que no cree que El síndrome tenga ahora consecuencias a nivel político y sanitario. "Ha pasado mucho tiempo y ya se indemnizó", ha dicho. "Estoy seguro que muchas víctimas van a estar agradecidas porque son los grandes olvidados, pero a otros le sentará mal que se hable de esto porque ya se cerró la vida".

Iker Jiménez: "Como periodista, lo que he hecho es saber qué pasó"

"Como periodista, lo que he hecho es saber qué pasó y por qué científicos y directores de hospitales seguían, 40 años después, manteniendo lo que dijeron en su día: que no era el aceite. Eso me parecía un argumento más que suficiente para investigar y sobre todo cuando la inmensa mayoría de la sociedad española, los medios y los políticos cerraron el caso con una solución", ha concluido.

Por entonces, Iker y Carmen tenían ocho y seis años. Uno de los recuerdos que tiene Porter de aquello es ir con su abuela cerca del hospital Niño Jesús de Madrid. "Me decía 'vamos a intentar no pasar cerca porque hay un síndrome que se están contagiando los niños", ha dicho. "También recuerdo a mi madre y mi abuela teniendo mucho cuidado con los aceites a la hora de cocinar".

