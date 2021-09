Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, estalla contra Isaac Torres: "El día que quedamos no apareció"

Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, se ha estrenado como invitada de honor en Sobreviviré, el programa que conduce Nagore Robles en MiTele Plus. La influencer no se ha cortado a la hora de responder a nada y ha desvelado su desencuentro con Isaac Torres, el tentador de La isla de las tentaciones.

"Oye Carla, ¿tu ves La isla de las tentaciones?", le ha preguntado Nagore a Vigo que ha respondido tajantemente que "no". "¿No has visto el momento 'Estefanía'?", insistía la presentadora del programa. "Eso sí, pero solo el video", confesaba entonces la chica.

Lea también: Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, debuta en televisión con Susanna Griso

"Entonces no tienes ningún participante favorito", comentó Robles. En ese momento Carla desveló que le invitaron a un evento donde estaba Isaac Torres y no sabía quien era. "Me dijeron 'viene el lobo' de La isla de las tentaciones y yo dije ah, pues muy bien. ¿Y quién es?", explicaba, provocando la risa del resto de colaboradores del programa.

Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, estalla contra Isaac Torres: "El día que quedamos no apareció"

Nagore la interrumpía para preguntarle "¿Y qué te pareció un lobo o un cordero?". "¡Es un lobo, sí!", aseguró la joven. "¿Pero lo intentó contigo?", continuaba preguntando la presentadora. "En ese momento no intentó nada pero luego me hizo una putadilla", desvelaba entonces la sobrina de la reina Letizia.

Lea también: Kiko Hernández pone en apuros a Frigenti: dice que tuvo algo con Isaac, de 'La isla de las tentaciones'

"Iba a colaborar con la marca que tengo y no apareció. El día que quedamos no apareció, no cogía el teléfono ni nada", empezaba relatando la joven. "Nos dejó tirados. Hasta fuimos a Cádiz a buscarle para hacerle las fotos", reiteró. Pero lo que más indignó a Vigo fue el motivo por el que, supuestamente, Isaac no asistió a la cita: "Se fue de fiesta".