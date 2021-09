Laura Moure interrumpe 'La Ruleta' ante la confesión de un concursante: "¿Cómo se te ocurre decirle eso a Jorge?"

La ruleta de la suerte lleva 15 años consecutivos emitiéndose en Antena 3. Jorge Fernández, Laura Moure y el público del concurso han sido testigos de todo tipo de situaciones. Así quedó demostrado este miércoles, 1 de septiembre, cuando un participante ha contado algo de lo más curioso durante su presentación.

"Me llamo Javi, tengo 34 años, soy enfermero y vivo en un pueblo de Huesca. Mis aficiones. Me gustan mucho las series, la televisión, las películas... Pero lo que más me gusta es viajar y comer", comenzaba diciendo el concursante. "Como a todos. Viajar y comer no es mal plan", señalaba Jorge Fernández.

Sobre este tema, el concursante ha asegurado que ha llegado a probar cosas muy raras o asquerosas. "Cuando voy a un país me gusta probar la gastronomía típica de allí, por muy rara o asquerosa que sea. Yo no tengo problema y me la como. He probado una especia de rata, que no está mal. Parece un conejo", confesó Javi, provocando que el presentador se llevase las manos a la cabeza.

Laura Moure, sorprendida con la confesión de un concursante de 'La Ruleta de la Suerte'

"No me digas eso. Yo comería cualquier cosa, pero ratas...", opinaba Fernández con gesto de desagrado. Fue entonces cuando Laura Moure, azafata del concurso, interrumpió el programa para reprender al concursante: "¿Cómo se te ocurre decirle eso a Jorge? De verdad, eh. Muy mal", le recriminó entre risas.

"¿Cómo se le ocurre decir esto a Javi? Es que no me conocen, eso es que no ha visto muchas veces el programa", reaccionaba el presentador. "No se le dice rata nunca", puntualizaba la azafata de La ruleta de la suerte, dejando claro que a su compañero no le hace gracia este animal.

"No me sentó muy bien, la verdad", reveló entonces Javi. "¡Pero cómo te va a sentar bien una rata! A nadie le sienta bien una rata", agregaba el conductor del concurso de Antena 3. "Jorge, ¿Has estudiado la rata a nivel proteico? Lo mismo es muy interesante", bromeaba Moure. "Las puñeteras ratas... ¡Qué no! ¡Eso jamás! Si yo veo una aquí y subo ya al foco, como para comérmela...", se negaba en rotundo el presentador alicantino.

