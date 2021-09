Carlota Corredera rompe a llorar ante los ataques que recibe: "No voy a ceder en mi compromiso con el feminismo"

Carlota Corredera ha vuelto a romperse en mitad de Sálvame al responder al apoyo que Jorge Javier Vázquez le ha brindado en una famosa revista. El presentador ha roto una lanza en favor de su compañera, atacada y señalada en la crisis de audiencia que atraviesa el programa por su posicionamiento con el feminismo y el caso de Rocío Carrasco.

El catalán considera que es "mentira" que el empeoramiento de los datos del formato sean responsabilidad de la gallega y lo achaca a la habitual falta de contenidos y noticias que se producen durante el verano. Además, Jorge Javier invitaba a Corredera a someterse a una "cumbre de la paz" con Kiko Matamoros, con quien su relación se ha deteriorado tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco.

Este miércoles, Carlota tuvo la oportunidad de responder a la propuesta lanzada por Jorge Javier y decidió enviarle un audio por WhatsApp con su argumento. "Estoy muy agradecida cuando te he leído, me he emocionado. Necesitaba el calor que me ha llegado a través de tus respuestas, me he sentido supercomprendida por ti y eso ha sido muy importante, y tengo muchas ganas de verte", ha empezado diciendo la presentadora, que no ha podido evitar romper a llorar.

"Hablas de la soledad de Kiko Matamoros, que a lo mejor se siente solo porque le falta Mila, y te digo que a lo mejor no es el único que se ha podido sentir solo en el programa", confesó Corredera, que lanzó un aviso a sus detractores.

"Ayer me emocioné y lloré, mostré mi vulnerabilidad, y no significa que yo vaya a ceder ni un centímetro en mi compromiso con las mujeres, con el feminismo, con la igualdad y con las víctimas de la violencia de género", ha señalado ante los insultos y ataques que recibe día a día a través de las redes sociales.

"Ayer lo único que me avergüenza de haber llorado es que toda la presión que yo puedo sentir y los ataques en las redes no es nada comparado con lo que significa ser una mujer maltratada en este país, y por eso pido disculpas, porque me da rabia llorar cuando soy una privilegiada trabajando y en mi vida en general", ha valorado poco antes de que sus detractores volvieran a hacer de las suyas convirtiendo el hashtag #CarlotaHundeSálvame en Trending Topic.

