La nueva cúpula de Telemadrid fulmina a todos los presentadores de informativos

La renovación en Telemadrid continúa después de que José Antonio Sánchez fuera nombrado por Isabel Díaz Ayuso nuevo administrador provisional de la cadena autonómica en sustitución de José Pablo López. El primer cambio de su etapa fue poner a José Antonio Álvarez Gundín como responsable de informativos en relevo de Jon Ariztimuño.

Lea también: Pablo Montesinos justifica los cambios en Telemadrid en su entrevista en 'La Sexta Noche': "Se tenían que hacer"

La 'escabechina' ha llegado ahora a los informativos, de cara a la nueva temporada. Este miércoles se ha sabido que la nueva cúpula ha fulminado a Lourdes Maldonado, Rocío Delgado y Manu Pérez, que no seguirán al frente de sus ediciones del Telenoticias.

Esta misma tarde, Rocío Delgado ha anunciado que no seguirá 'pilotando' la segunda edición del informativo. "Hoy me reincorporo a Telemadrid después de las vacaciones, pero ya no será presentando Telenocias 2". La periodista, además, ha señalado que su nuevo cometido en el canal será en la redacción de Sociedad y Cultura.

Por su parte, Lourdes Maldonado pone fin a una exitosa etapa de cuatro años en los servicios informativos, según Infolibre. La presentadora llegó procedente de Antena 3 Noticias con el objetivo de estar al frente del Telenoticias 1. Manu Pérez, en cambio, solo llevaba dos años haciendo tándem con Rocío Delgado en la noche. Llegó de Canal Extremadura.

Víctor Arribas regresa a Telemadrid tras su paso por Trece y TVE

A todo esto se une la salida de Silvia Intxaurrondo, una de las periodistas más críticas con el gobierno de Ayuso en Madrid. La presentadora aceptó la oferta de TVE para convertirse en el nuevo rostro de las mañanas de La 1, junto a Marc Sala, en La hora de la 1.

Los nuevos directivos de Telemadrid ya manejan varios nombres como remplazos. Tal y como informa el medio anteriormente citado, Víctor Arribas volverá a Telemadrid tras su paso por Trece y el Canal 24 horas para presentar el informativo de la sobremesa, mientras que Cristina Ortega hará lo propio con el de las 20.30.

Hoy me reincorporo a Telemadrid después de las vacaciones, pero ya no será presentando el Telenoticias 2, sino como redactora de Sociedad y Cultura. Fui feliz en el TN2. ¡Muchas gracias por vuestro cariño todo este tiempo! Seguimos ?? pic.twitter.com/FnOcCvAOpM — Rocío Delgado (@RocioDelgadoP_) September 1, 2021

Entidades Lourdes Maldonado Alconada Presentadora Informativos Presentadora Informativos