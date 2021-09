Marina Yers confiesa que ha sufrido varios brotes psicóticos: "Quise tirarme de un segundo piso"

Marina Yers reapareció este martes en Sobreviviré: After Show, el programa de Nagore Robles en MiTele Plus, después de varios meses ausentes. La influencer se ha reincorporado explicando que ha atravesado un momento de lo más delicado a causa de un problema de salud mental.

La joven entró en plató muy animada, bailando eufórica por poder volver a ponerse delante de una cámara. Sin embargo, más tarde acabó reconociendo que no es oro todo lo que reluce y que ha vivido unos meses de lo más difíciles.

"Que te dé un episodio de brote psicótico es muy chungo. Mucho estrés tienes que estar sufriendo para que te dé", empezó contando la joven. "Estuve en un hospital psiquiátrico dos meses", declaró aclarando que todo ocurrió durante la pandemia, mientras estaba en México con su ahora exnovio.

"¿No te acuerdas del motivo, es algo que te acompaña desde hace mucho tiempo, te dan episodios...?", empezó diciendo con la boca pequeña la presentadora. "Que te dé un episodio como lo que me dio a mí es muy chungo", respondió Marina Yers, a la que pronto empezaron a escapársele las lágrimas.

"Yo creía que había algo en la casa que me estaba atormentando. Imagínate la desesperación. Llegué a querer tirarme por un segundo piso", sentenció entre sollozos antes de contar con humor una anécdota que vivió mientras se encontraba ingresada. Cuando llegaba el turno de la comida, cada uno se sentaba en un lugar en el que estaba escrito su nombre.

Marina Yers: "Cuando te da un brote eres ajeno a la realidad"

Yers afirma que en uno de los papeles ponía Rosalía y creyó que podría conocer en persona a la cantante catalana. Sin embargo, se trataba de otra chica totalmente diferente. "Me descojoné", sentenció la joven, que retomó el problema de salud que experimentó y cómo se dio cuenta de que algo grave estaba sucediendo.

"Me pilló con mi ex, en México. Me había montado como cuarenta mil historias de que él era malo conmigo", acabó reconociendo. Finalmente, Yers aseguró que, con el paso del tiempo, se ha dado cuenta de que él había sido la persona que más la había querido en su vida. A pesar de ello, justificó su interés de querer regresar a España: "Con un brote, eres ajeno a la realidad, te formas tu propia realidad".

