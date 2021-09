'Sálvame' recupera a Belén Esteban en el momento perfecto: ¿el revulsivo contra 'Tierra amarga'?

Belén Esteban ha regresado este lunes, 1 de septiembre, al plató de Sálvame después de su mes de vacaciones. El magacín de Telecinco ha comenzado la emisión con la colaboradora en el centro de plató junto a Carlota Corredera, con la boca tapada y con la imagen de Londres, uno de los lugares de destino este verano, detrás.

Lea también: "Quiero luchar por 'Sálvame": Jorge Javier para sus vacaciones por "el mayor terremoto" de la historia del programa

La Princesa del Pueblo ha prometido romper su silencio de los temas más polémicos que han marcado las semanas de agosto en el programa de Telecinco: Kiko Matamoros, Rosa Benito, Anabel Pantoja, Terelu Campos y Rocío Carrasco.

"Viene como una moto...", ha señalado Alonso Caparrós. Minutos más tarde, y ya sin la 'mordaza', la Esteban se ha pronunciado, a modo de titular, sobre diversas polémicas. Primero ha respondido sobre si Anabel Pantoja es su sucesora en el star system español: "Yo encantada. La quiero muchísimo y creo que nadie es sucesora de nadie. Todos los que hacemos Sálvame tenemos nuestro sitio. Todavía no me he muerto para tener sucesora".

Belén Esteban: "Rosa Benito es una traicionera"

Belén, a continuación, ha sido directa a la hora de llamar "traicionera" a Rosa Benito. "Si tan mal estaba en Sálvame que se hubiera ido antes", ha dicho para terminar dando una pincelada de su opinión sobre la entrevista ha dado Jorge Javier Vázquez a la revista Lecturas: "Yo nunca hubiera dado una exclusiva hablando de mis compañeros, pero entiendo que lo haya hecho ahora".

Lea también: Rafa Mora, contra las cuerdas: pide perdón, arrodillado y entre lágrimas, por filtrar información de 'Sálvame'

El regreso de Belén Esteban se produce en un momento delicado para Sálvame. El programa de La Fábrica de la tele atraviesa por una crisis de audiencia frente a la serie turca Tierra amarga (Antena 3), que ha provocado que Telecinco perdiera el mes de agosto después de tres años.

Entidades Belén Esteban Menéndez Colaboradora de televisión Colaboradora de televisión

Relacionados El brutal zasca de Marta López a Alfonso Merlos tras el fichaje de Alexia Rivas por Ya es mediodía