El brutal zasca de Marta López a Alfonso Merlos tras el fichaje de Alexia Rivas por 'Ya es mediodía'

Sonsoles Ónega ha comenzado este miércoles la nueva temporada de Ya es mediodía. La presentadora ha regresado de sus vacaciones afrontando con ilusión y con algunas novedades el nuevo curso televisivo. En el arranque de esta nueva etapa, el programa ofrecerá una entrevista en exclusiva a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido popularmente como el 'pequeño Nicolás'.

Más de una treintena de destacados nombres del panorama nacional, entre los que figuran Cristina Cifuentes, Manuel Cerdán, Alejandro Requeijo, Benjamín López, Israel García Juez, Cristina Fallarás, Esther Palomera, Daniel Montero Ángel Moya, Vanesa Lozano, Marta Nebot y Mayka Navarro, integran la sección de Actualidad del programa, a la que en la nueva temporada se unen Serafín Giraldo, portavoz de la asociación Policiah50, y David Alemán, escritor y periodista especializado en sucesos.

Tras ejercer como reportera del programa Socialité by Cazamariposas y concursar en la pasada edición de Supervivientes, la periodista Alexia Rivas se suma a Ya es mediodía para colaborar en la mesa del Fresh, donde desgranará lo más relevante de la actualidad social y de realities junto a Miguel Ángel Nicolás, Isabel Rábago, Rosa Benito, Alba Carrillo, Jorge Pérez, Marta López y Ángela Portero.

La reacción de Marta López al fichaje de Alexia por 'Ya es mediodía'

Este miércoles, Sonsoles Ónega recordó el fichaje de Alexia Rivas en un Fresh en el que estaba presente Marta López. La ex granhermana tuvo la oportunidad de reaccionar en directo a la incorporación de la que fuera su gran enemiga al plantel de colaboradores del programa matinal de Telecinco.

Tras felicitar a los responsables del formato por "lograr lo que no consiguió ni Supervivientes" ("allí no coincidimos y coincidiremos aquí"), Marta López confesó lo que pensaba del fichaje de la periodista. "Yo estoy muy contenta de que venga Alexia, te lo digo en serio. Me da exactamente lo mismo. Es momento de que se nos desvincule y que cada una haga su camino. Ella tiene que demostrar lo que sabe hacer, que creo que lo va a hacer muy bien y estoy encantada de que esté aquí", empezó diciendo.

Finalmente, Marta lanzó un dardo a Alfonso Merlos, el hombre que la engañó con la que fuera reportera de Sálvame. "¿Sabes de quién me acuerdo?", le dijo a la presentadora. "¿De quién?", replicó Ónega. "De Alfonso Merlos. He dicho 'fíjate, la vida las vueltas que da. Mira quien ha venido a ocupar su lugar", soltó López mientras Ángela Portero la apoyaba. "¡Qué se ha quedado con la silla de Merlos, claro!", exclamó mientras Sonsoles la felicitaba por su "zasca buenísimo".

Entidades Alfonso Merlos Sonsoles Ónega Periodista y presentadora Periodista y presentadora Alexia Rivas Exreportera de 'Socialité' Exreportera de 'Socialité' Marta López Colaboradora de televisión Colaboradora de televisión