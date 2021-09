El resultado del test de inteligencia de Miguel Frigenti en 'Sálvame': "Estoy flipando"

Sálvame ha encontrado en los test de inteligencia a sus colaboradores uno de los salvavidas para hacer frente a la crisis de audiencia frente a Tierra amarga. Después de Anabel Pantoja y Gema López, este martes fue el turno de Miguel Frigenti.

Lea también: Jorge Javier, sin piedad contra Matamoros: "Busca ser despedido y presentarse como una víctima del feminismo radical"

El colaborador mostró su nerviosismo a la espera de conocer los resultados. "Al principio me ha salido fatal porque tenía muchas respuestas en la punta de la lengua, pero cuando me preguntan algo y me lo sé, no me sale", aseguró para intentar cubrirse la espaldas por un posible fiasco.

Miguel Frigenti empata con Carmen Borrego en el test de inteligencia de 'Sálvame'

"No importa la cantidad, sino el partido que le sacas. Yo con lo que haya sacado, he hecho mi carrera y ahora trabajo aquí", aseguró antes de que la psicóloga rompiera una lanza en su favor. "Él tenía déficit de atención, por lo tanto, lo que ha logrado lo ha alcanzado con más esfuerzo que los demás".

La experta explicó que Frigenti sobresale "en inteligencia no verbal" y, finalmente, dio la cifra: 111 puntos de cociente intelectual. "Estoy flipando, estoy súper contento". De inmediato, todos sus compañeros se apresuraron a aplaudirle. "¡Tiene muchísimo mérito!", dijo en dos ocasiones María Patiño.

Lea también: Rafa Mora, contra las cuerdas: pide perdón, arrodillado y entre lágrimas, por filtrar información de 'Sálvame'

Así las cosas, el colaborador empata con Carmen Borrego, aunque es superado por otros rostros históricos del magacín como Lydia Lozano (118), Terelu (119), Chelo García Cortés (126), Gustavo González (132), Kiko Hernández (133) y Jimmy Jiménez Arnau (136), que sigue en cabeza.

Entidades Miguel Frigenti Colaborador de Sálvame Colaborador de Sálvame

Relacionados Antena 3 lidera agosto tras un intenso cara a cara y rompe el dominio de Telecinco después de tres años