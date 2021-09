Rafa Mora, contra las cuerdas: pide perdón, arrodillado y entre lágrimas, por filtrar información de 'Sálvame'

Rafa Mora vio peligrar su silla en Sálvame. El colaborador se vio obligado a pedir perdón, de rodillas y entre lágrimas, después de haber filtrado información del programa y de sus compañeros, algo que negó pero que acabó confirmando después de que un confidente aportara pruebas.

Todo empezó en la tarde del lunes, cuando una persona llamó al programa para desvelar la supuesta infidelidad del valenciano a su pareja, Macarena. La cosa no quedó ahí, ya que el confidente puso sobre la mesa la traición de Rafa Mora al magacín. El tertuliano se marcó un órdago diciendo que abandonaría Sálvame si todo se demostraba.

Rafa Mora, de rodillas: "Pido perdón, yo soy un tío honesto"

Y la maniobra le salió mal porque el invitado acudió a plató con pruebas que pusieron de manifiesto que Rafa había pasado escaletas y correos privados de los directores en 2019. "Pido perdón, yo soy un tío honesto y yo pensaba que en mi vida había hecho esto", repetía una y otra vez el extronista. "Lo digo a dirección, a Telecinco, y a todos mis jefes".

"Yo no lo recuerdo, en mi teléfono no consta pero si he pasado una escaleta ha sido por el bien del programa", continuó diciendo arrodillado y a punto de llorar. "Pido perdón por haberlo hecho, no lo recordaba". Rafa Mora intentó justificarse alegando que solo lo hizo con la intención de que lo orientasen en contenidos que él no manejaba.

El tertuliano, mucho más relajado, intentó defender su puesto de trabajo explicando que hace lo que haga falta por acudir al programa cuando, por otra parte, "hay gente que, a la mínima, quiere irse de aquí, a Canarias, y se le come el culo para que se quede". Obviamente, Rafa Mora hizo alusión a Anabel Pantoja, la protagonista de Sálvame en los últimos días. "Me reseteo y quiero pediros perdón a todos, porque la cosa no está siendo fácil, ni aquí ni en casa".

