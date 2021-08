"Quiero luchar por 'Sálvame": Jorge Javier para sus vacaciones por "el mayor terremoto" de la historia del programa

La crisis de audiencia que se ha desatado este mes de agosto en Sálvame tras el estreno de Tierra Amarga, serie turca de Antena 3 que durante muchas tardes del mes le ha ganado la batalla al programa de Telecinco, ha provocado un gran seísmo en Mediaset.

Los nervios se han desatado en el grupo de Fuencarral, donde los responsables de Sálvame se han devanado los sesos por dar con la tecla que logre revertir la situación. El programa de Telecinco no ha dudado incluso en convertir el complicado momento que atraviesa en contenido del mismo con el objetivo de recuperar la atención de los espectadores.

Antonio Canales fue el primero en hablar sobre las audiencias de Sálvame después de que Carlota Corredera le comunicara su despido. Desde entonces, los colaboradores del espacio han debatido sobre lo que ha ocurrido pero faltaba una voz importante por pronunciarse: la de Jorge Javier Vázquez, que se encuentra disfrutando de sus vacaciones de verano.

Jorge Javier hace llorar a Carlota Corredera en Sálvame

Sin embargo, el presentador catalán ha hecho este martes un alto en su descanso para entrar en directo en Sálvame y anunciar una entrevista que se publicará mañana en una famosa revista en la que hablará del delicado momento que atraviesa su formato. "Estoy por el Mediterráneo... Estoy muy bien, pero descansando y un poco inquieto por todo lo que está sucediendo", comentó Jorge Javier.

"Veo que la inquietud que estamos viviendo aquí ha llegado hasta tus vacaciones", reconoció Carlota Corredera. "Creo que en todos los años que llevamos de programa no recuerdo un terremoto tan profundo", valoró Jorge Javier antes de preguntarle a su compañera cómo estaba afrontando esta situación.

"Tengo muchas ganas de hablar contigo porque creo que me va a ayudar. Yo ayer ya lo conté, porque me dieron un premio y dije que llega en un momento de gran desgaste personal y profesional. Efectivamente, lo que lleva pasando aquí desde hace meses a todos nos pasa factura", reconoció la gallega en clara alusión a los conflictos internos entre los tertulianos tras el estreno de la serie documental sobre Rocío Carrasco. "Este verano lo estoy viviendo como mi peor verano en Sálvame", confesó la periodista.

Fue entonces cuando Jorge Javier trató de consolarla: "Es fundamental para superar este tipo de situaciones, y yo he pasado varias, el reconocerlo y decirlo en público", empezó señalando. "Creo que así es como coges aire, impulso y continúas. Ma parece muy valiente decir que no estás bien, me parece una señal de gran valentía", comentó mientras Corredera rompía a llorar. "Entiendo por lo que estás pasando. Al final es una situación que no solo implica a los que la vivimos, sino a toda la familia", añadió el catalán, aludiendo al señalamiento que se ha hecho a la presentadora desde algunos sectores conservadores por su implicación en el caso Rocío Carrasco.

Jorge Javier aborda la crisis de audiencia de Sálvame

"Te están dando hostias sin parar, pero esto es hasta que encuentren a otra", intentó tranquilizarla antes de anunciar la entrevista en la que ha disparado contra varios de sus compañeros. En ese momento, Jorge Javier compartió de forma privada la portada de la revista con Carlota, quien acabó desvelando que el presentador se mojará sobre Kiko Matamoros, Gema López y Rosa Benito.

"En la entrevista también hablo de ti y te propongo una cosa que yo quiero que leas y me respondieras en directo a la petición que te hago", avanzó el presentador. "¿Crees que esto que haces va a ser positivo a pesar de que las aguas están revueltas?", se interesó Patiño.

"Yo creo que va a ser positivo. Cuando acabó el Tomate, para mí fue un gran descanso. Yo en estos momentos estoy feliz con Sálvame, estoy feliz con el programa, el programa es un fiel reflejo de la vida y jamás me había sentido tan identificado con un programa. Quiero luchar por él y que todos luchemos por él y que sigamos entreteniendo y acompañando a la gente. Las dificultades lo que hacen es unirnos, plantearnos cosas, dudar y, sobre todo, seguir adelante, siendo felices y haciendo felices", sentenció el 'dueño del cortijo'.

