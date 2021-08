José Antonio León estalla contra Sergi Ferré por lo que dijo de su mujer en 'Sálvame': "Él está aquí por mí"

La boda de José Antonio León destapó este verano una nueva polémica dentro de Sálvame, esta vez entre su plantel de reporteros. Sergi Ferré fue el encargado de desvelar el 'mal rollo' que hay entre algunos de sus compañeros y señaló al andaluz, al que "llaman estrellita" por estar "muy arriba".

Todo esto ocurrió en junio, al producirse el enlace matrimonial entre León y su mujer, Rocío Madrid. El evento estuvo plagado de ausencias, especialmente la de los reporteros del programa con los que José Antonio ha compartido tantos años de trabajo.

Lea también: Sálvame escucha a la audiencia y ficha a Carmen Alcayde como colaboradora fija del programa

Este lunes, aprovechando que en plató se hablaba de la boda de Anabel Pantoja, Kiko Hernández preguntó a Kike Calleja por qué no había ido a la de José Antonio León si eran tan amigos. Poco después, el andaluz entraba en directo para hablar alto y claro sobre todo lo que se ha dicho sobre él en el programa.

"Mal rollo habría con otro compañero que se coló ahí en un directo y que dijo unas cosas muy feas, y yo a punto de irme de viaje de novios", soltó León. "Y a día de hoy no le considero compañero", dijo en referencia a Sergi Ferrer. José Antonio aclaró que con Kike Calleja sí tiene relación y, de hecho, ha confirmado que él sí va a ir a su boda.

El enfado de José Antonio León con Sergi Ferrer en Sálvame

"Estamos hablando de Sergi y no voy a hablar de Sergi. Cuando se dicen tonterías, la ignorancia es la mejor forma de olvidarse de ellas", ha dicho notablemente enfadado.

León aseguró que no le hubiese importado que hablase de él si "ha tenido un mal día, si ha podido con él la historia de estar ahí en el plató, que muchas veces cuando no controlas el plató, te pone nervioso y quieres tener ese exceso de protagonismo que habitualmente no tienes en tu vida real, hasta me hubiese dado igual". Sin embargo, al reportero le dolió que hablase de su mujer, asegurando que tenía envidia de Paz Padilla por su protagonismo.

Lea también: Josep Ferré, el imitador que triunfa en Sálvame: "He estado mucho tiempo sin que suene el teléfono para ofrecerme trabajo"

"Me parece de ignorantes, inventarse cualquier tipo de noticia por el hecho de estar ahí, y me parece absurdo que se hable aquí de un compañero, y más que nada, le recuerdo que está ahí porque yo hablé con el coordinador en su día para que lo metiera porque estaba en otra cadena y funciona bien en este tipo de periodismo", ha recordado.

Entidades José Antonio León Reportero de 'Sálvame' Reportero de 'Sálvame'