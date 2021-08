'El chiringuito' de Pedrerol pasa a La Sexta este martes por el cierre del mercado de fichajes

El chiringuito de Josep Pedrerol pasa emitirse esta noche en La Sexta para vivir el cierre del mercado de fichajes más intenso de los últimos años, y con la incógnita de saber si el Real Madrid fichará finalmente a Kylian Mbappé para esta temporada.

El programa adelantará su horario (23.30) en la cadena de Atresmedia para vivir el "tic-tac definitivo". A lo largo de todo el día de ayer, Pedrerol y su equipo contó el minuto a minuto de la negociación en el canal de Twitch, algo que repetirán hoy martes.

"La respuesta oficial no existe. El PSG no ha contestado a la última oferta y el Real Madrid ha dicho 'basta' porque considera que el PSG no quiere negociar. Ya piensan en firmar a Mbappé el 1 de enero cuando quede libre", dijo Pedrerol nada más arrancar el programa.

'El chiringuito' de Pedrerol salta a La Sexta este martes para vivir el "tic-tac definitivo"

No obstante, el presentador no tira la toalla, consciente de que Florentino Pérez ya consiguió a Ronaldo Nazario y a otros jugadores en las últimas horas del 31 de agosto. "Pero os digo algo: atentos a las próximas horas. No descartéis nada. Puede haber una llamada o un correo electrónico en cualquier momento".

Además de Mbappé, el mercado aun puede haber más movimientos: el fichaje de Eduardo Camavinga por el Real Madrid parece casi seguro y el Barcelona ha dado la sorpresa al solicitar al Atlético de Madrid la cesión de Joao Félix.

