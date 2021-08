Jorge Sanz se hace viral por lo que dijo en TVE del Ejército español: "Es mi vocación frustrada"

Jorge Sanz se ha hecho viral este lunes, 30 de agosto, por unas declaraciones que realizó en 2019 en Lo siguiente, el programa que presentaba Raquel Sánchez Silva en La 1 de TVE, y que ahora han sido rescatadas por varios usuarios de Twitter.

Por entonces, el actor acudió para promocionar su trabajo en la serie diaria Derecho a soñar. Durante la entrevista, reveló cuál era su auténtica pasión. "Es mi vocación frustrada. Es un mundo que he vivido de pequeño y que me gusta", dice a lo que la presentadora le pregunta: "¿Te reafirmas en ello?".

"En lo único en que me reafirmo es que para mí no habría habido nada mejor para mí que, en vez de ser actor, el haber sido capitán del Ejército Español", asegura Sanz, concursante de la primera edición de El desafío.

"Hombre, ya puestos, mejor ser general, ¿no?", salta el humorista Juan Luis Cano, a lo que el actor añade: "No, no. No hay nada mejor que ser capitán, es lo mejor del mundo. Porque un capitán está con sus hombres, no con los políticos".

El actor, por cierto, se ha llevado el aplauso de algunos políticos de Vox. Es el caso del eurodiputado Hermann Tertsch, que no ha dudado en escribir lo siguiente en Twitter para alabar a Jorge Sanz: "¡Qué gusto da escuchar a un actor español algo así!".

Jorge Sanz. Hay gente sana entre la farándula hispana. ¡¡Grande Jorge!!! pic.twitter.com/nDOyvMVraa — Mon Bosch (@josepramonbosch) August 29, 2021

