"Demanda a Rocío Carrasco": María Patiño responde a Ana María Aldón con un órdago

María Patiño ha decidido no quedarse callada ante los ataques que ha recibido por parte de Ana María Aldón. La presentadora de Socialité ha utilizado el altavoz de su programa en Telecinco para responder a la mujer de Ortega Cano después de que esta le lanzara duras críticas desde el plató de Viva la vida.

Este fin de semana, la andaluza lanzó una advertencia a la periodista, asegurando que iba a tener "problemas" por, supuestamente, haber dicho que Ortega Cano le daba "mala vida a Rocío Jurado".

"Has acusado a mi marido (Ortega Cano) de ser un maltratador. Te aseguro que vas a tener problemas y no solo los vas a tener con Amador Mohedano", dijo Aldón ante las cámaras de Mediaset.

El zasca de Patiño a Aldón: "Es sospechoso que no os señaléis entre vosotros"

Tan solo un día después, Patiño quiso contestar a la actual pareja del torero, aclarando la situación: "Voy a ser bastante clara. Yo no he imputado ningún delito a Ortega Cano, yo solo me he hecho eco de unas palabras", ha recordado la presentadora. "Había dos testigos. Yo no puedo imputar a Ortega Cano ningún delito, pero es muy llamativo que cuando Kiko Hernández le pregunta a Rocío Carrasco ella dice que no puede contestar", ha recordado.

"Aquí destapan todos lo que parece que ha pasado. Habría que demandar a Rocío Carrasco que es la que ha puesto en juego la reputación de Ortega Cano, pero es muy sospechoso que no os señaléis entre vosotros", ha sentenciado Patiño, devolviendo la pelota al tejado de la tertuliana de Emma García.

