Toñi Moreno llora en su despedida de 'Viva la vida': "No quiero ponerme triste mientras siga mi foto en el pasillo"

Con la llegada del mes de septiembre, la temporada estival se ha acabado. Es por eso que la nueva aventura de Toñi Moreno al frente de Viva la vida ha llegado a su final este domingo, 29 de agosto. La presentadora no pudo evitar la emoción en los últimos compases de programa.

"Estoy mayor. El año pasado me fui contenta pero este año tengo un nudillo...", dijo. "No quiero ponerme triste mientras siga mi foto en el pasillo. He tenido la oportunidad de trabajar con un equipazo, sois todos maravillosos. Lo único que hago aquí es repartir juego y ya está. Y lo disfruto muchísimo".

Fue entonces cuando Terelu tomó la palabra para aplaudir la labor de Toñi en el formato de Telecinco. "Se nota que disfrutas con el trabajo y nos llevas a todos en volandas. Trabajar también es renunciar y has renunciado a estar con lo más importante de tu vida en muchos momentos".

El mensaje que escribió Toñi Moreno a Emma García por 'Viva la vida'

"Todo el mundo que tiene un bebé sabe que trabajar son vacaciones. Cuando uno hace televisión siempre lo hace para gustar y cuando te levantas por la mañana ves que gusta y tiene audiencia pues da un subidón que te mueres", aseguro para desvelar el mensaje que le escribió a Emma García: "¡No te he hundido el barco!".

Por otra parte, Toñi lanzó una pullita a José Antonio Avilés. "Me han dicho que hoy no has hablado porque te has guardado una exclusiva para hacerle la pelota a Emma García". "¡Eso es mentira!", negó en rotundo el colaborador.

