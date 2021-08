Durante el penúltimo programa de la temporada de verano de Viva la vida, Toñi Moreno ha tenido que elevar la voz por culpa de dos de sus colaboradores. Terelu Campos y Enrique del Pozo protagonizaron un encontronazo mientras la presentadora entrevistaba a Ana María Aldón por la polémica entrevista de Ortega Cano.

Terelu ha expresado su opinión sobre la supuesta "mala relación" entre Ortega Cano y Rocío Jurado y Enrique del Pozo la ha desmentido y atacado: "En vuestro programa de las Campos habéis tenido sentados a Rocío Jurado y a Ortega Cano sabiendo esos rumores, ¿de qué nos extrañamos ahora?".

La hija de María Teresa Campos intentaba explicarse y preguntarle sobre estas acusaciones, cuando Enrique seguía sumando tensión: "¿Puedo seguir? Yo decidiré cuando sigo y tú a mí no me das órdenes, me las da la presentadora. Vamos al grano, que a lo mejor no te gusta escuchar ciertas cosas".

La monumental bronca entre Terelu Campos y Enrique del Pozo: "¡Tú a mí no me das órdenes!"

"Si ahora quieres montar un numerito y subirte al carro nuestro, eso es muy antiguo. Yo creía que tú te valías por ti mismo", reaccionaba la madre de Alejandra Rubio indignada. "Serías en tal caso tú la que te montaste en mi carro hace muchos años. No te confundas, ¡conmigo no! Lo que pasa que a lo mejor a ti nadie te ha dicho nunca ciertas cosas que yo en su momento si te voy a decir. No me montes aquí un numeritos, los numeritos los montas con tu hermana, yo no monto ningún numerito", atizaba Del Pozo de vuelta.

Los gritos entre ambos han ido a más y Enrique le reprochaba a Terelu: "He venido a este programa después de muchos años de trabajar con vosotras con mucha lealtad, como muy poca gente ha tenido con vosotras, y en tres meses, con los problemas que yo he pasado en este programa con ese (Antonio David Flores) que yo he defendido de tu amiga, que debo ser de los pocos que me he roto la espalda por ella y también por vosotras, no habéis tenido en tres meses ni tú ni las Campos un mínimo de empatía y consideración. Y tres meses más tarde dije que se acabó la lealtad hacia vosotras", explicó indignado.

Toñi Moreno ha tratado de cortarles y recordarles que la protagonista en ese momento era Ana María Aldón. Pero los colaboradores seguían en su discusión, hasta que gritó: "¡Enrique!". Finalmente, los ha detenido y ha sentenciado: "Está claro que pasa algo entre vosotros, pero no se entiende nada. Y este no es el momento".

