El cabreo de César Carballo por las medidas frente al coronavirus en la vuelta al cole: "Es una vergüenza"

El doctor César Carballo ha acudido un sábado más al plató de La Sexta Noche para abordar la situación actual de la crisis sanitaria. En este sentido, el médico urgenciólogo del Hospital Ramón y Cajal ha querido abordar dos temas fundamentales: la posible inoculación de una tercera dosis de la vacuna y las medidas institucionales frente al Covid-19 para regresar a las aulas.

"¿Por qué mandan a nuestros hijos absolutamente desprotegidos, solo con mascarillas?. Hemos quitado todo tipo de medidas", ha empezado el experto, muy crítico. "El año pasado los docentes fueron superhéroes y ahora les piden ser superhéroes sin escudo, sin chaleco antibalas", ha añadido el médico sobre las medidas a aplicar en la inminente vuelta al cole.

"¿Esto qué es? Una vergüenza", ha sentenciado César Carballo. Al respecto, la neumóloga Olga Mediano ha apuntado que "se parte de una premisa falsa basada en que el control del Covid-19 fue bien en las escuelas".

Por otro lado, César Carballo también ha hablado sobre la posible tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. "No hay datos que avalen la eficacia de su uso", ha sentenciado. En este sentido, el facultativo ha destacado que "en pacientes inmunodeprimidos que no han llegado a tener los anticuerpos necesarios" puede ser un "refuerzo beneficioso", pero no en ancianos.

En este contexto, el doctor del Hospital Ramón y Cajal también ha puesto su mirada crítica en la decisión que han tomado algunos países, que ya han comenzado a inocular esta tercera dosis en personas mayores de 60 años. "Hay países que se han lanzado a vacunar a personas mayores de 60 años con a tercera dosis sin tener datos sobre si va a disminuir los ingresos hospitalarios, o las muertes".

