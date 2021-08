El dardazo de María Patiño a Rosa Benito: "Cuando tu cuñada estaba muerta tú hablabas de José Fernando y Gloria Camila"

La madrugada del viernes, 27 de agosto, Amador Mohedano fue ingresado de urgencia por una "hemorragia digestiva", tal y como dijo su representante en el Deluxe. Sin embargo, horas antes Rosa Benito apuntaba a que el desencadenante del empeoramiento de su exmarido había sido la discusión entre María Patiño y Mohedano que protagonizaron el jueves en Sálvame.

Y es que el motivo de la discusión entre Patiño y el hermano de Rocío Jurado, no fue otro que la afirmación de la periodista de que Amador habría admitido en los pasillos de Telecinco que era conocedor de la mala vida que le daba Ortega Cano a su hermana. Una información que Mohedano negó rotundamente.

Tras escuchar estas declaraciones, Rosa Benito criticó en Ya es medio día que Patiño se hubiera atrevido a hacer semejantes declaraciones: "Creo que este ataque de ansiedad que le dio al escuchar esto... pues el cuerpo es una máquina y llega un momento en el que explota".

El dardazo de María Patiño a Rosa Benito: "Cuando tu cuñada estaba muerta tú hablabas de sus hijos"

Este sábado, en Socialité, María Patiño ha respondido a las acusaciones de Rosa Benito. "Me parece bastante cruel, ya que Rosa conoce los antecedentes y el diagnóstico de su exmarido y que arrastra desde hace bastante tiempo y que no ha querido hacer caso a los médicos. Me parece injusto que hable de un ataque de ansiedad cuando ella conoce de primera mano el diagnóstico exacto de Amador", ha respondido la presentadora.

Además, Patiño también ha querido responder a las palabras de Benito sobre Rocío Jurado en las que la exmujer de Amador tachó de "vergonzoso" que se "ponga a 'la más grande' como una mujer maltratada". "En el caso de que Rocío Jurado hubiese sido una mujer maltratada, que lo desconozco, no es ninguna mancha en el historial de una mujer", resaltó la presentadora.

"Ser víctima de género no implica que nadie tenga que esconder la cabeza ni es una mancha en su biografía, me gustaría que te quedase claro", ha recalcado Patiño. Y ha rematado recordándole a su excompañera de Sálvame que ella también sacó a relucir informaciones sobre los hijos de Rocío Jurado: "Para mí es muy fácil echar marcha atrás y recordar, cuando tu cuñada estaba muerta, lo que contabas de José Fernando y Gloria Camila. Ella no estaba viva y no se podía defender, pero tú hacías una televisión llena de verdad, que es la misma que intentamos hacer todos cada día".

