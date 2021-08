Josep Ferré se ha convertido en un eslabón importante en las tardes de Sálvame gracias a sus divertidas imitaciones de sus colaboradores entre otros famosos. El actor catalán ha acudido a Viernes Deluxe, esta vez sin caracterizar, para hablar de su vida y de su carrera profesional.

Josep Ferré lleva 30 años dedicándose a la interpretación, concretamente desde que tenía 16 años. "Yo imitaba a mis profesores, pero no en clase, cuando llegaba a casa le hacía las imitaciones a mis padres". Hace unos años, el imitador ya apareció en Telecinco con el personaje de Soledad León en Hable con ellas. También ha tenido un papel en el programa Vitamina n de TNT presentado por Jordi González.

"Estás en el culmen de tu carrera", le ha dicho María Patiño a Josep Ferré al empezar la entrevista. "Estoy feliz, disfrutando del momento y descubriendo cosas. Por ejemplo a ti. Desde casa te veía como la periodista y muy distante, y eres súper guay. Me das muy buen rollo y cuando te parodié me lo pusiste muy fácil. Estoy descubriendo el mundo", ha respondido él.

Josep Ferré, el imitador que triunfa en 'Sálvame': "He estado mucho tiempo sin que suene el teléfono para ofrecerme trabajo"

Josep es un auténtico profesional de lo suyo pero ha reconocido que el camino no ha sido siempre fácil: "Yo, como cualquier actor, sé lo que es que el teléfono no suene, eso es lo normal, que no te llamen. He estado mucho tiempo sin ofertas de trabajo". "En los momentos duros intento trabajar la autoestima para mantenerla equilibrada", ha explicado.

El imitador también ha recordado cómo fue que le dieron la oportunidad de trabajar en Sálvame. "Hice una imitación de Pilar Eyre en mis redes sociales". Un vídeo que la escritora vio y que no dudó en compartir en sus redes. Mas adelante, "uno de los redactores del Deluxe que vio el vídeo, le gustó y me llamó", confesaba Ferré.