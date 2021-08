Jorge Fernández confesó este lunes, 23 de agosto, en La Ruleta de la Suerte, cuál era la habilidad física que más envidiaba de los contorsionistas tras resolver el panel "Se da crema a sí mismo en toda la espalda". En ese momento, Laura Moure, azafata del concurso, desveló que ella, sin ser profesional de gimnasia, tenía esta habilidad.

"Esto es una maravilla, da una envidia de la leche. ¿Pero sabéis lo que mas envidia me da de los contorsionistas? Lo de la cremita está bien, pero que llegan a rascarse donde yo no puedo llegar, eso tiene que ser la pera", dijo el presentador a raíz de la frase del panel.

Lea también: "Estás muy chalado": Jorge Fernández, descolocado por lo que ha hecho un concursante en 'La Ruleta'

La habilidad física de Laura Moure que dejó sin palabras a Jorge Fernández en 'La Ruleta de la Suerte'

"Oye, yo no soy contorsionista, de hecho soy cero flexible, pero yo llego perfectamente a todos los lados", comentaba entre risas la azafata del concurso desde hace unos años, Laura Moure.

Lea también: "La lié parda": el "problemón" de Laura Moure que explica su radical cambio de look en 'La Ruleta de la Suerte'

"Yo la espalda no te creas. No eres contorsionista, pero tienes ahí una rotación de hombro perfecta", confirmaba Jorge Fernández, mientras veía cómo Moure era capaz de tocarse con los dedos cualquier parte de la espalda. "Sin problema y, si me cuesta más empujo el codo", añadía su compañera. "¡Cómo estás de bien!", le reconocía el presentador. "Infinitamente mejor, pero ya llegaba", añadía Moure.

Hemos descubierto la habilidad secreta de @laumoure ???? #LaRuletaDeLaSuerte https://t.co/LJL23cXCoB pic.twitter.com/UEV0lFXdbv — Ruleta de la Suerte (@LaRuletaSuerte) August 24, 2021

Entidades Jorge Fernández Presentador en La Ruleta de la Suerte Presentador en La Ruleta de la Suerte Laura Moure Azafata del programa de La Ruleta Azafata del programa de La Ruleta