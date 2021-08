El mensaje conciliador de María Patiño tras conocer el estado de salud de Amador Mohedano: "Le tengo aprecio"

Este mismo viernes, 27 de agosto, de madrugada, Amador Mohedano era ingresado de urgencias en un hospital de Jerez de la Frontera debido a una "hemorragia digestiva". María Patiño ha aprovechado una llamada, en Viernes Deluxe, con el representante del hermano de Rocío Jurado para transmitirle cariño tras conocer su estado de salud.

Según Jesús Alba, representante de Amador Mohedano, el ex de Rosa Benito sufre una preocupante anemia que se ha visto perjudicada por la hemorragia que sufrió unas horas antes: "Está estable pero va a seguir ingresado, es lo que han recomendado los médicos".

Lea también: Amador Mohedano, ¿fichaje de 'Secret Story'?: el comentario de Carlota Corredera que dispara las alarmas

Tras conocer el motivo de su ingreso, María Patiño ha querido mandarle un mensaje a Rosa Benito, quien pocas horas antes apuntaba a que el desencadenante del empeoramiento de su exmarido había sido la discusión entre la presentadora y Mohedano. "Rosa Benito ha hablado de un problema de ansiedad provocado por esta servidora, pero parece que es una anemia, preocupante, eso sí", ha dejado caer la presentadora.

El mensaje conciliador de María Patiño tras conocer el estado de salud de Amador Mohedano

"Yo sé que a lo mejor te resulta extraño, porque en esta relación que a veces tenemos los periodistas con los personajes creo que hay muchos que no van a entender lo que voy a decir. No me importa decir lo que siento, porque no tengo por qué mentir", interrumpía María Patiño durante la conexión en directo con el manager para transmitirle un mensaje a Amador.

Lea también: Amador Mohedano desmiente y ataca a Rocío Carrasco: "Mi sobrina ha sido muy desagradecida con nosotros"

"A Amador yo le tengo un gran aprecio, conmigo siempre ha sido un hombre muy educado, nunca ha dejado de contestarme ni una sola llamada", admitía la presentadora. "Yo realmente sé lo que dije y asumo las consecuencias de mis palabras y ya hablaré con Amador si él considera oportuno hablar conmigo algún día", remataba en un tono conciliador.

Lea también: Shaila Dúrcal se confiesa ante María Patiño: "Las críticas en redes sociales me provocaron una depresión"

Y es que el motivo de la discusión entre Patiño y el hermano de Rocío Jurado, el jueves en Sálvame, no fue otro que la afirmación de la periodista de que Amador habría admitido en los pasillos de Telecinco que era conocedor de la mala vida que le daba Ortega Cano a su hermana. Una información que Mohedano negó rotundamente.

Entidades María Patiño Periodista. Presentadora de Telecinco Periodista. Presentadora de Telecinco Amador Mohedano Hermano y representante de Rocío Jurado Hermano y representante de Rocío Jurado