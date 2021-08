Shaila Dúrcal se confiesa ante María Patiño: "Las críticas en redes sociales me provocaron una depresión"

Tras un parón de vacaciones, este viernes, 27 de agosto, ha vuelto Viernes Deluxe a Telecinco. La elegida para estrenar la nueva temporada del programa fue Shaila Dúrcal. La cantante ofreció una entrevista muy personal en la que habló de los problemas emocionales que ha sufrido y el origen de sus cambios de peso.

A sus 42 años, Shaila ha tenido desde su adolescencia una difícil lucha interna con la comida y con su aspecto físico: "A los 16 años aproximadamente comencé a tener depresiones, mi relación con la comida es emocional y me ha costado mucho entenderlo y aprender a comer".

Lea también: María Patiño, humillada en 'Sálvame' al conocer el resultado de su test de inteligencia: "Me da vergüenza"

La hija de Rocío Dúrcal se ha abierto en canal durante la entrevista con María Patiño y ha confesado que pese a no haber tenido trastornos alimenticios diagnosticados, "sí ha tenido batallas emocionales". Además, Shaila aseguró que el peor momento fue cuando murió su madre "cuando yo tenia 26 años".

Shaila Dúrcal se confiesa ante María Patiño: "Las críticas en redes me provocaron una depresión"

María Patiño, que sufrió bulimia hace años, se ha mostrado comprensiva con Shaila y ha compartido con ella sus emociones: "Te entiendo perfectamente y me siento muy identificada contigo, la gente cree que nuestra relación con la comida se basa en querer estar delgada pero va mucho más allá, se trata de tener el control, cuando no tenemos el control es cuando nos sentimos perdidas".

Lea también: El comentario homófobo de Arévalo que indignó a la audiencia de 'Viernes Deluxe': "¿Cómo no ha sido expulsado de plató?"

El programa ha sacado a colación unas imágenes de Shaila Dúrcal en 2013 que hacían saltar las alarmas. La cantante era captada por unos fotógrafos en ropa de baño con bastantes menos kilos de los habituales. Y la invitada quiso explicar como se sentía consigo misma por entonces: "Yo en ese momento era muy feliz, me veía bien porque ese cambio era producto del deporte y de la buena alimentación, me di cuenta de que por culpa de los compromisos profesionales comía mal y a deshoras y ahí le estaban poniendo solución".

Lea también: Kiko Matamoros acusa ahora a 'Sálvame' de manipulación: "No paso ni una más, estoy hasta las pelotas"

Sin embargo, aquel aspecto de Shaila en 2013 no dudaría demasiado: "Las críticas que recibí por ese aspecto en redes sociales me hicieron daño y me provocaron una depresión, comencé a comer y a coger peso sin control", confesaba la hija de Rocío Dúrcal en Viernes Deluxe.

Entidades María Patiño Periodista. Presentadora de Telecinco Periodista. Presentadora de Telecinco Shaila Dúrcal