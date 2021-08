Kiko Matamoros acusa ahora a 'Sálvame' de manipulación: "No paso ni una más, estoy hasta las pelotas"

Los ataques de Kiko Matamoros a Sálvame no cesan. Si hace unos días el colaborador criticó el despido de Canales y reconoció la crisis de audiencia, este viernes ha vuelto a reventar contra el magacín de Telecinco al acusarlo de manipulación para hacer show.

Lea también: Por qué Kiko Matamoros ya no es colaborador del 'Deluxe': el motivo de su salida

"Celebro otra vez el objeto de manipulación en este programa. Precisamente, en ese photocall yo le pido perdón a Anabel Pantoja pero, curiosamente, justo cuando inicio esa frase, se cortan esas imágenes. Interesa más tenerla cabreada", ha dicho Matamoros de forma rotunda.

El tertuliano ha querido explicarse, cansado de quienes le acusan de mantener un discurso gordófobo: "Yo lo que he dicho es que la obesidad es un problema y que no se debe fomentar ni jugar con eso, porque se lleva por delante la vida de 140.000 personas en este país, que no es ninguna broma".

Matamoros: "Estoy hasta las pelotas de que se juegue de manera cínica y vil"

La tensión ha ido creciendo por momentos. "O me dejas hablar o me voy", ha llegado a decir a Nuria Marín, una amenaza que ha acabado cumpliendo. "Se acabó. No paso ni una más. No tengo nada contra ti, pero estoy hasta las pelotas de que se juegue de manera cínica y vil con estas cosas, cuando aquí hacemos un circo, y ahora nos llevamos a la cabeza".

Lea también: Un actor, un torero y la fecha de la docuserie de Rocío: las bombas de 'Sálvame' que se quedan en cebos

Minutos después, Matamoros ha vuelto a plató, muy enfadado: "No estoy dispuesto a que se me cuelguen la 'G' de gordófobo, la 'N' de negacionista, la 'M' de machista ni la letra que le salga de las narices aquí a cada uno. Yo sé lo que soy, la formación que tengo, de lo que puedo hablar y de lo que no. Tengo clarísimo lo que digo y cuando lo digo".

Entidades Kiko Matamoros Hernández Colaborador Colaborador