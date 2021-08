Por qué Kiko Matamoros ya no es colaborador del 'Deluxe': el motivo de su salida

El Deluxe regresa este viernes a Telecinco. El programa sale al rescate de la cadena que, a falta de cinco días para que acabe agosto, está empatada con Antena 3. María Patiño entrevistará a Shaila Dúrcal, mientras que Conchita hará un polideluxe a Arévalo y Malena Gracia.

Lea también: Un actor, un torero y la fecha de la docuserie de Rocío: las bombas de 'Sálvame' que se quedan en cebos

Quien seguirá sin estar presente es Kiko Matamoros. El colaborador, que hace unos días responsabilizó la caída en audiencias a la postura unitaria que el programa ha tenido con Rocío Carrasco, ha explicado los motivos por los que ha puesto fin a esta etapa profesional.

"Me he ido del Deluxe como se fue Sergio Ramos del Real Madrid, contra mi voluntad, pero tomando una decisión que me ha correspondido a mí", dice en declaraciones para la revista Lecturas. "El primero que tiene que valorar su trabajo es uno mismo, y yo entendía que existía cierto agravio comparativo".

Kiko Matamoros seguirá en 'Sálvame', al menos, hasta diciembre

"No voy a entrar e más detalles, no era casi una cuestión de números sino de reconocimiento, no me he sentido reconocido en ese sentido y ya está". El tertuliano, por otra parte, continúa en Viva la vida, y seguirá en Sálvame, al menos, hasta diciembre, fecha en la que se le acaba el contrato.

Lea también: Ángel Garó estalla en directo contra 'La última cena' y se va: "¡Han incumplido un contrato!"

Entidades Kiko Matamoros Hernández Colaborador Colaborador