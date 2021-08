Antonio Pampliega reprocha a Irene Montero su feminismo de Twitter con las mujeres afganas: "En privado te dan igual"

Antonio Pampliega ha arremetido contra Irene Montero por no preocuparse por nueve niñas afganas que intentaban rescatar, tras sucederse el atentado en el aeropuerto de Kabul. El periodista reprocha el feminismo de Twitter con las mujeres del país asiático.

El reportero, especializado en zonas de conflicto, llevaba en contacto con la ministra de Igualdad durante todos estos días, tal y como explicó a Lorena García en Espejo Público. Sin embargo, no entiende como Montero no se haya interesado por las pequeñas ante lo sucedido.

"Después del atentado no has sido capaz de escribirme un WhatsApp para preguntarme si están todas bien", le dice. "El feminismo debe ir más allá de Twitter". Pampliega sigue con su crítica a Montero: "No es de recibo que uses tus redes para hablar de los derechos de las mujeres afganas cuando en privado demuestras que te da exactamente igual".

Antonio Pampliega arremete contra Irene Montero: "El feminismo debe ir más allá de Twitter"

El reportero asegura que no ha recibido ningún mensaje ni llamada para preguntar si las pequeñas estaban bien. "Sé que no estaba en tu mano lo del salvoconducto. No es eso lo que te reprocho. Me cabrea ver que por aquí todo son loas al feminismo y a las mujeres afganas. ¡Hostias, tenía 9 niñas en ese puto aeropuerto! Y te ha dado totalmente igual".

Pampliega termina su hilo, "fruto del calentón y de la impotencia", aclarando que las crías se encuentran a salvo. "Se marcharon a sus casas media hora antes del atentado". Recordemos que el reportero está ayudando a decenas de personas a huir del país ante la llegado al poder de los talibanes.

Hablamos x teléfono el martes. M dijist q movías los salvoconductos d las niñas dl basket. Aye hablamos. T dije q volvían a intentarlo. Después del atentado no has sido capaz d escribirme un WhatsApp para preguntarme si están todas bien. El feminismo debe ir + allá de Twitter. https://t.co/3tp3IcvTet — Antonio Pampliega (@APampliega) August 27, 2021

