Ángel Garó estalla en directo contra 'La última cena' y se va: "¡Han incumplido un contrato!"

Ángel Garó fue, este jueves, uno de los comensales de La última cena, el programa que emite Telecinco. El humorista tenía la labor de probar cada uno de los platos que prepararon Lydia Lozano y Laura Fa, pero algo ocurrió para que al final acabase estallando contra el concurso y abandonado el plató.

Lydia y Laura estaban sirviendo la cena a Carmen Borrego y comenzaron una discusión que se había prolongado durante toda la noche por la mala relación que tienen. Garó se metió en en el rifirrafe y comenzó a lanzar unos comentarios que desconcertaron a todos.

Lea también: Ana Rosa y Susanna Griso vuelven a verse las caras: la fecha de su vuelta a Telecinco y Antena 3

"Yo he venido a divertirme, le ha costado mucho a la cadena contratarme, me han pagado muchísimo. Yo lo que no quiero es seguir la política de esta cadena donde siempre se buscan espectáculos gratuitos y del mal gusto", espetó.

"¡No te hagas un Canales, eh!", le frenó Alba Carrillo. "Yo tengo mi opinión, ¿esta cadena no es tan izquierdista? Yo digo la verdad. No me parece bien. Yo he venido a cenar en condiciones y no a llevarme estos disgustos", siguió. "Si esto da audiencia...", continuó.

"Te digo una cosa, Ángel. Si no estás bien, no estás obligado a estar aquí", le reprochó Paz Padilla. "Yo estoy obligado porque me pagan, si no no estaría. Y te voy a decir una cosa: han incumplido el contrato, porque llevan dos años detrás...", siguió Garó. "Frena, porque vas como un Miura", intervino de nuevo Alba Carrillo.

Lea también: Los 10 bofetones de Antonio Canales a 'Sálvame' desde Telecinco para burlarse de su caída de audiencia frente a Antena 3: "Os vais a pique"

"No estoy como un Miura, yo estoy dando juego al programa", decía él. "Paz, han incumplido un contrato. Ya no hay más programa después de este. Estaba firmadito...", dijo. Acto seguido, Ángel Garó desapareció del plató y fue Paz Padilla quien dio los votos en su lugar. "Ángel ha tenido que salir, y como yo he probado todos los platos voy a votar en su nombre", dijo la presentadora.