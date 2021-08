La pullita de Colate Vallejo-Nágera en su debut en 'Pasapalabra': "Por fin os habéis acordado de mí"

Colate Vallejo-Nágera se estrenó este miércoles, 25 de agosto, en Pasapalabra. El empresario, un rostro asociado habitualmente al universo de Mediaset, formó parte del elenco de invitados para ayudar a Marco Antonio y Sofía.

Lea también: El 'pique' de Isabel Forner con Cristina Pedroche en 'Zapeando': "Drama absoluto"

El exconcursante de Supervivientes quedó encuadrado en el equipo naranja junto a la humorista Eva Soriano, mientras que la cantante Bely Basarte y el coreógrafo Javier Castillo Poty, en el equipo azul.

Colate Vallejo-Nágera se estrena en 'Pasapalabra' con pullita

Lo curioso es que Colate tiró de las orejas a Roberto Leal. "Estoy muy contento porque por fin os habéis acordado de mí para traerme al programa", dijo el hermano de Samantha, la jueza de MasterChef.

El presentador intentó salir del paso diciendo que "estaba muy lejos", y Colate contó que todo el mundo se lo pedía en Miami, lugar donde vive. "Ve el programa muchísima gente, y me preguntan el motivo por el que no he venido Nunca. Yo les digo que es porque no me llamáis", dijo en un tono de humor.

Lea también: El talento oculto de dos concursantes de 'Pasapalabra' deja sin habla a Roberto Leal: "Si queréis, me voy"

"En cuanto lo habéis hecho, he venido", añadió mientras que Leal zanjó: "He sido yo, que estaba esperando a que hubiéramos rodado un añito para que viniera la guinda". Colate asintió y afirmó: "Pero lo difícil va a ser sacarme".