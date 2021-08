José Mota visitó este miércoles, 25 de agosto, el plató de Zapeando. El humorista aprovechó para hablar de su nueva película, García y García y, además, respondió a preguntas sobre su labor como investigador en Mask Singer: adivina quién canta.

"¿Qué personaje te ha dejado más loco al quitarse la máscara? "Yo voto por Esperanza Aguirre", empezaba diciendo Dani Mateo, que confiesa lo alucinado que se quedó al ver que estaba debajo de dragón. El cómico le dio la razón al presentador y resaltó que ese "fue un buen momento".

"Ahora te tengo que hacer otra pregunta. Yo ya tengo una cierta edad y tú también. ¿Alguna vez se quitó la máscara alguien y dijiste 'hombre si este es...'?", quiso saber el conductor catalán sobre si hubo algún famoso que el humorista no reconoció ni quitándose la máscara.

La confesión de José Mota sobre 'Mask Singer': no sabía quién era un famoso al desenmascararse

Entre risas, el actor confesó que sí le había pasado alguna vez que cuando un famoso se quitó la máscara no sabía quién era. "Te voy a decir la verdad, nos pasó a los cuatro", comenzó a decir hablando en plural, refiriéndose también a sus compañeros investigadores Javier Ambrossi, Javier Calvo y Paz Vega.

Unos minutos después, José Mota decidió que era mejor no revelar el nombre del famoso al que no reconoció. "No quiero decirlo", dijo riendo, "así me invitáis la próxima vez a lo que lo cuente". "Lo que sí quiero decir", añadió, "es que la gente que estamos de investigadores, que somos cuatro viejas del visillo realmente, intentamos agarrarnos a pistas que abren veinte caminos distintos".

