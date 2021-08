El talento oculto de dos concursantes de 'Pasapalabra' deja sin habla a Roberto Leal: "Si queréis, me voy"

Después de que Pablo Díaz se llevara el bote hace casi un par de meses, Pasapalabra sigue dando de que hablar. El concurso, presentado por Roberto Leal, tiene ahora como grandes protagonistas a Sofía y Marco Antonio. Dos concursantes que han conseguido empatar con 23 aciertos y 0 errores el 'Rosco' el pasado miércoles.

La rivalidad entre Sofía y Marco Antonio recuerdan al público los grandes duelos que protagonizaron Pablo Díaz y Javier Dávila durante el programa de Antena 3. Hace unos días Pasapalabra publicó un vídeo en el que aparecía Marco Antonio con oportunidades de ganar el bote, ya que en el pequeño anuncio, el concursante contaba con 24 aciertos, mientras completaba la prueba final, y ningún fallo a falta de 39 segundos.

Marco Antonio se está descubriendo como todo un experto en el concurso. Este miércoles, al hilo de las presentaciones de los equipos, al inicio del programa, Roberto Leal se dirigió a él y destacó que el concursante es un gran fan de Rusia. "Tú, amante de todo lo que tiene que ver con Rusia, ¿no?", le preguntó el presentador andaluz. "Sí, sí, totalmente", le respondió el escritor.

"Dime alguna cosilla en ruso aunque no sepa lo que significa", le pidió Leal al participante. "¿Qué quieres que te diga?", inquirió el concursante. "No sé, yo qué sé, dime: esta mañana he comprado el pan", le dijo el presentador. Marco Antonio, ante la sorpresa de todos, le respondió en un perfecto ruso y, por si fuera poco, Poty Castillo, otro de los concursantes, también respondió en el mismo idioma. "¿También hablas ruso?", preguntó incrédulo Roberto Leal. "¡Madre mía!, pues si queréis me voy", bromeó el conductor andaluz, aún sorprendido por el nivel de ruso de los concursantes.

