Un durísimo comentario de Sofía Suescun hace llorar a Gianmarco en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet edition'

La noche del miércoles, 25 de agosto, Telecinco emitió la cena final de Ven a cenar conmigo: Gourmet edition. La última anfitriona fue Sofía Suescun, que durante todo el programa tuvo serios encontronazos con Gianmarco Onestini al punto de hacerle llorar.

Todo comenzó después de que la ganadora de GH 2016 y Supervivientes 2018 confesara cómo comenzó su historia de amor con Kiko Jiménez y como fueron sus primeras citas, unos detalles que sorprendieron a Gianmarco por la velocidad en la que se desarrolló la relación.

Lea también: La demanda que hizo que Yurena "enterrase" a Tamara para siempre

"¿Para qué perder el tiempo? Tú eres más de quedarte mirándola cuatro horas y sentir cosas, ya me dirás tú...", dijo Sofía haciendo referencia a la manera en que el italiano y Adara se enamoraron en GH VIP. "Por lo menos yo vivo las cosas", reaccionó Gianmarco.

El comentario "sin sensibilidad" de Sofía Suescun que hizo llorar a Gianmarco en 'Ven a cenar conmigo'

Sin dejarlo terminar la frase, Suescun aprovechó para lanzarle un duro comentario: "Sí, pero luego te ponen los cuernos". La cara del exconcursante de Supervivientes 2020 cambió por completo y se mostraba incapaz de entender cómo alguien podía atacar con algo así. "Solo una persona sin corazón podría hacer esto. Me parece bajuno y de persona con cero sensibilidad. Meter el dedo dentro de una herida que aún no ha cicatrizado...", expresó él.

Lea también: Terelu Campos, histérica ante la discusión de Sofía Suescun y Gianmarco en 'Ven a cenar conmigo': "Me voy a mi casa"

En ese momento, Terelu Campos quiso intervenir y se llevó a Sofía a la cocina para pedirle que por favor recapacitara y le pidiera perdón a Gianmarco porque era muy feo lo que acababa de hacer. "Te tengo que regañar. Ha estado muy feo lo de los cuernos, porque creo que él no lo ha pasado bien. Pídele disculpas que te hará sentirte mejor persona", le aconsejó. Y dicho y hecho. Sofía se disculpó al volver a la mesa "por haberte hecho daño con un tema tan delicado" pero Onestini no se creyó absolutamente nada: "No me lo creo, en mi cara no llevo escrita la palabra bobo".