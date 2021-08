Con Carlota Corredera y sin Kiko Matamoros: así ha vuelto Rocío Carrasco a 'Sálvame'

"El otoño se ha adelantado". Así ha comenzado Sálvame Carlota Corredera este 25 de agosto, fecha de la reaparición de Rocío Carrasco en el programa de las tardes de Telecinco para hablar del supuesto diario o anotaciones que habría escrito su madre, Rocío Jurado.

Aunque se suponía que la segunda temporada del documental de Rocío Carrasco estaba previsto para otoño, la actualidad -no se se para de hablar de ese 'diario'- y la audiencia -Sálvame vive horas bajas contra Tierra amarga (Antena 3)- ha hecho que Rocío Carrasco esté presente en el plató de Telecinco en pleno verano.

El regreso de la colaboradora se ha producido en un Sálvame presentado por Carlota Corredera, gran defensora de Carrasco y presentadora del debate del documental. Entre los colaboradores están Kiko Hernández, Anabel Pantoja, Lydia Lozano, Miguel Frigenti, Canales Rivera, Laura Fa, Rafa Mora y Marta López. Casi todos ellos se han mostrado muy cercanos al relato de Carrasco, siendo Marta la más crítica, sobre todo teniendo en cuenta que tiene buena relación con Olga Moreno.

Los críticos Matamoros y Gema López, ausentes en el regreso de Rocío Carrasco

Curiosamente, este miércoles no están en plató Kiko Matamoros y Gema López, los colaboradores más críticos con Rocío. De hecho, el primero arremetió el lunes con la postura que el programa había tomado respecto al contenido del testimonio de Carrasco.

"El problema no es Rocío ni lo que ha contado. El programa es cómo se ha tratado en este plató. Hay gente que le ha parecido mal y nos ha dado la espalda. Y si no somos conscientes de eso, tenemos un problema como la copa de un pino", dijo. "Nos hemos equivocado mucho todos. Unos por acción y otros por omisión. Han faltado pelotas y han sobrado pelotas", comentó Matamoros ese día. Y puso un ejemplo. "El día que sacaron a Antonio Montero del plató [tras un comentario que no gustó a Carlota Corredera] nos tendríamos que haber ido todos. Nadie por dar una opinión libre se merece que le echen de este plató ni de ninguno".

