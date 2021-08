Tenso cara a cara entre Pedrerol y D'Alessandro en 'El chiringuito': "Te has perdido por el camino"

El culebrón de Kylian Mbappé parece haber entrado en su recta final, después de que este jueves El chiringuito de Josep Pedrerol informara en exclusiva que el Real Madrid había movido ficha al hacer una primera oferta al PSG de 160 millones de euros por el jugador.

Lea también: Palmira, la más querida de 'Ahora caigo', vuelve a Antena 3 como fichaje de otro programa

La tensión es máxima y se hizo palpable en algunos momentos en el debate. Uno de ellos lo protagonizaron el propio presentador con Jorge D'Alessandro. Al exportero algo no "me encaja", ya que no entiende cómo el crack galo quiere venir al Madrid cobrando mucho menos dinero que el que se le ofrece en París.

"El PSG le da todo. Le quieren pagar tres veces más, le ofrecen seis años y hasta la Torre Eiffel. ¿Este chico qué quiere?", expuso el colaborador llamando "altruista" a Mbappé, a lo que Pedrerol espetó: "Mbappé quiere venir al sitio donde quiere estar y ser feliz, al Real Madrid".

Saltan las chispas en 'El chiringuito' entre Pedrerol y D'Alessandro por Mbappé

"Que critiques a un jugador por querer jugar al fútbol ganando menos dinero... Yo lo tuyo no lo entiendo, perdóname", dijo Pedrerol. "Ahora le llamas altruista al que quiera cumplir un sueño y no piense en el dinero. Si es pesetero, pesetero. Si no quiere el dinero y prefiere la felicidad, con dinero, pero no tanto, también".

Lea también: La decisión final de Josep Pedrerol tras "dos semanas complicadas": "Me quedo"

"La felicidad está por verse. Es una canción que cantaba Al Bano", espetó Alessandro preguntando a Pedrerol qué que era lo que no había entendido de su exposición: "Tú te has perdido en el camino". "Yo no me pierdo nunca", dijo resignando el tertuliano mientras José Félix Díaz zanjó: "La explicación es que Mbappé quiere jugar en el Real Madrid. No hay más".

???? ¡Máxima TENSIÓN en #ChiringuitoMbappé!



????? @pibedale: "El PSG le da TODO a MBAPPÉ"



????? @jpedrerol: "MBAPPE quiere IR al REAL MADRID, el sitio donde QUIERE estar" pic.twitter.com/VXq8EL4Qao — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 24, 2021

</p>

Entidades Josep Pedrerol Presentador de televisión Presentador de televisión