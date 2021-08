'Sálvame' pide la retirada del carnet de conducir a Lydia Lozano: sus resultados del test de autoescuela

Lydia Lozano ha sido uno de los pesos pesados que Sálvame ha recuperado en los últimos días, en plena caída frente a la serie turca Tierra amarga. La colaboradora es una de las principales fuentes de audiencia del magacín de Telecinco y sus directores lo saben.

Pues bien, la cúpula decidió someter a Lili a un test de conducción con el objetivo de comprobar si seguía siendo apta para llevar el carnet, después de decir que ir a 120 km/h por la autopista le parecía insuficiente. "Te quedas dormida", aseguró la periodista.

Lydia Lozano suspende un test de conducir tras su temeraria afirmación en 'Sálvame'

Este martes, el programa llevó al plató a un profesor de una autoescuela para ayudarla a preparar el examen teórico y, aunque en un principio puso pegas para afrontarlo asegurando que se sacó el carnet hace 40 años, Lydia acabó aceptando el reto y se sumó, como siempre, al espectáculo que requiere Sálvame.

Lydia realizó el examen y volvió con dudas: "No sé qué tal me habrá salido, él me ha dicho que mejor de lo que pensaba, pero me ha hecho gracia porque no desconocía por completo una señal de tráfico. Pensaba que era nueva, ¡pero es de 1930!".

Los peores augurios se confirmaron y el profesor confirmó su suspenso: "Ha rozado el palo, ha fallado 20 preguntas de 30, cuando para aprobar solo se permite un máximo de tres fallos". Como no podía ser de otra forma, todos los colaboradores se la echaron encima pidiendo a la DGT que la retiraran el carnet. "Hay que hablar con ellos". Además, en el rótulo se podía leer: "Peligro al volante".

