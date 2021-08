El resultado del test de inteligencia de Gema López en 'Sálvame': a muchos les ha extrañado

Sálvame continúa sometiendo a sus colaboradores al test de inteligencia. Después de Anabel Pantoja, cuyo resultado conmocionó a la tertuliana, ha sido el turno de Gema López, una de las periodistas más sólidas del programa.

"Se ha mostrado tranquila, es consciente de lo que se le da bien y lo que se le da mal", dijo la profesional que se encarga del examen en el programa de Telecinco. Gema López explicó que le había salido bien la parte verbal, en la memoria "creo que me he desenganchado de la prueba" y la no verbal fue en la que peor le fue. "Ahí fallo mucho".

En efecto, la experta corroboró esta sensación de de la colaboradora antes de dar a conocer el resultado. Gema López tiene un 110 de cociente intelectual, por encima de la media, que se sitúa en un 100. No obstante, entre 85 y 115 se considera dentro de la normalidad.

Gema López: 110 de cociente intelectual en el examen de 'Sálvame'

El buen resultado de Gema López, sin embargo, sorprendió a los colaboradores, que se esperaban más. Muchos apostaban entre 120 o 130. La explicación estaba en las distintas partes en las que está dividida la prueba. "Ha tenido 120 en memoria y le baja la media la inteligencia no verbal", dijo la experta. "El resultado corrobora el concepto que tenemos de ti como colaboradora y a nivel intelectual. La inteligencia espacial aquí no vale de nada", comentó Kiko Matamoros, que quiso aplaudir a su compañera.

