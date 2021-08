Adara Molinero explota como nunca contra Mediaset: "Son una auténtica basura"

Hace no mucho, Adara Molinero era una de las gallinas de los huevos de oro de Mediaset. Su culebrón con Gianmarco en GH VIP se trilló en casi todos los programas de la cadena y hasta su madre, Elena, sacó tajada llegando a participar como concursante de Supervivientes.

Lea también: El 'Deluxe' sale al rescate de Telecinco: el programa vuelve este viernes para evitar perder agosto contra Antena 3

Ahora todo ha cambiado. Las críticas que recibía en redes sociales la llevaron a cerrar ¡Madre mía!, su canal de Mtmad, apenas dos meses después de estrenarlo. De hecho, semanas antes, acabó abandonando El tiempo del descuento porque estaba "fatal psicológicamente".

Adara 'dispara' contra Mtmad y el reality 'Solos' (Mediaset)

Un año después de cerrar su etapa en Mtmad, la azafata madrileña ha sorprendido al dar una nueva versión de los hechos y no ha tenido reparos en atacar a la plataforma de Mediaset, a la que tilda de ser "una auténtica mierda".

Adara también 'dispara' contra Solos, el reality que se emite en Mitele Plus. "Llevo sin salir en la televisión un año y pico. No entiendo por qué hay personas con esa maldad que siguen hablando de mí en el canal ese de mierda de Mtmad, porque es una auténtica mierda y basura", dice.

Lea también: Alba Lago, atónita al ver a Anabel Pantoja y Lydia Lozano desatadas en 'Sálvame'

"Por eso lo dejé, lo dejo claro ahora mismo. Y en el pisito de los cojones. No sé por qué no tienen otro tema, por qué no hablan de su vida o por qué no se dedican a otra cosa", señala la exconcursante de GH 17. Pese a que Adara no menciona ningún nombre, sus stories en Instagram coinciden con la estancia de Carolina Sobe y Amor Romeira en Solos.

Adara: "El canal de MTMAD es una mierda y el pisito de los cojones" LOL pic.twitter.com/AWpHkwdZlf — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) August 23, 2021