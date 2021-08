Enésima espantada de Anabel Pantoja en 'Sálvame': "Gorda lo que quieras, pero mentirosa no"

La vuelta de vacaciones puede ser temible, y si no que se lo pregunten a Anabel Pantoja. La colaboradora de Sálvame ha protagonizado una nueva espantada del programa, cuando Paz Padilla estaba adelantando los contenidos del mismo para este martes, 24 de agosto.

En concreto, la presentadora se ha referido como "la gran mentira de Anabel" al explicar que La Graciosa, isla canaria en la que va a celebrar su boda con El Negro, no tenga sus playas preparadas para recibir a personas con movilidad reducida, como es el caso de Bernardo Pantoja. La baja de su padre ya está confirmada.

Anabel Pantoja se rebela contra 'Sálvame': "Yo de mentirosa tengo poco"

En ese momento, la sobrina de la tonadillera se ha ido del centro del plató llegándose a escuchar lo siguiente: "La gran mentira su puta madre". El programa, después, ha captado el cabreo de Anabel con el director. "Como yo soy la segunda menos inteligente, no sé qué hago aquí".

"Yo de mentirosa tengo poco. De gorda lo que quieras, pero mentirosa no. Que no, que no", gritaba. "Que me pongo mis chanclas y me voy". Después de la publicidad, Anabel ha reaparecido en plató mucho más tranquila: "Dije que el trayecto allí era más dificultoso. Nada más".

Anabel arrastra el enfado desde ayer lunes, cuando se sometió al test de inteligencia del programa y cuyos resultados no fueron los mejores. La colaboradora sacó un 92, cuando la media se sitúa en 100. "Me he llevado una decepción", dijo.

