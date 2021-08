Pablo Moyá ya no es así: su sorprendente cambio físico en 'La última tentación'

Pablo Moyá es uno de los participantes de La última tentación que más está dando que hablar en redes sociales. El murciano se ha convertido en tendencia por su nueva imagen en la secuela de La isla de las tentaciones, que Telecinco emitirá este otoño.

Lea también: 'Sálvame', en caída ante 'Tierra amarga', convierte su crisis de audiencia en contenido: "No son los mejores datos"

El DJ fue uno de los protagonistas de la segunda edición del reality al poner a prueba su amor con Mayka. Sin embargo, Pablo decidió volver a España solo después de que su chica cayera en la tentación de Óscar, el ex de Andrea. El drama se consumó con el trágico final de Rosito, el peluche de Mayka que acabó siendo pasto de las llamas.

En esta ocasión, Pablo ha querido repetir, aunque ahora lo hace en condición de soltero. Los seguidores del formato se han quedado totalmente sorprendidos al ver su nueva apariencia física, ya que ahora presume se su nuevo 'pelazo'.

Pablo Moyá: injerto capilar y aumento de masa muscular

Y es que tal y como comentó después de La isla de las tentaciones, su deseo era someterse a un injerto de pelo que, finalmente, se lo acabaría haciendo el pasado mes de noviembre. "Me acepto, me quiero, soy el primero que brome, pero me apetecía hacerlo para sentirme un poco más cómodo".

Lea también: Anabel Pantoja, hundida al saber el resultado de su test de inteligencia: "Me he llevado una decepción"

Pero esto no es todo. Pablo ha regresado con una figura mucho más esbelta después de largas sesiones de gimnasio, que le han ayudado a 'engordar' diez kilos y pasar de 76 a 86.

Entidades Pablo Moya Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 2' Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 2'