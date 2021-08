La durísima situación que han vivido Antonio Pampliega y Lorena García en directo: "¡Esto es un puto drama!"

La delicada situación que se vive en Afganistán ocupa horas de televisión a falta de una semana de que las tropas internacionales, encabezadas por EEUU, dejen definitivamente Kabul después de la toma de la capital por parte de los talibanes.

Espejo público ha hablado con familiares de afganos que todavía no han podido salir del país porque no han logrado acceder al aeropuerto. Uno de ellos, colaborador de las tropas españolas, ha explicado que su familia ha tenido que ocultarse en la ciudad cuando trataban de alcanzar el aeródromo después de que su padre fuese reconocido por los talibanes en uno de los puntos de control. Reclamaba que las tropas internacionales les ayudasen a salir del país.

En ese momento, Espejo público hablaba también con el periodista Antonio Pampliega, reportero experimentado en zonas de conflicto, que le ha dado algún consejo por muy duro que pareciese. Según el periodista solo tenía dos opciones: que su padre vistiese un burka haciéndose pasar por mujer o -"ésta es la más jodida"- que él decidiera quedarse en Afganistán y que el resto de la familia saliese del país. "Parece que estoy en una película. Nunca pensé que llegaría este momento", explicaba Karuan.

Lágrimas de Lorena García en 'Espejo público': "¡Qué duro es esto!"

Lorena García ha intentado dar apoyo y ánimo al invitado, que hablaba por teléfono, mientras se le quebraba la voz por la situación desesperada que relataba su interlocutor. "Le vamos a pasar tu teléfono a Antonio. Y no tenga la sensación de que España te ha abandonado. Qué duro es esto", ha dicho la presentadora.

"La realidad es que sí les hemos abandonado", ha apuntado Antonio Pampliega, que ha ayudado a varias familias a salir de Afganistán desde la distancia. "Es jodido. Me siguen llegando peticiones y yo no tengo el valor de decir a esta gente que no les puedo ayudar", explicó el reportero entre lágrimas, que intenta hacer las gestiones pertinentes con las autoridades para que puedan sacar del país al máximo número de familias. "No tengo palabras. No sé cómo explicarlo. ¡Esto es un puto drama! Y los hemos dejado abandonados desde 2015. No desde hace dos días. Llevan seis años gritando que les saquemos de allí. Pero vivimos en el país que vivimos y ningún político va a reconocer que la ha cagado", ha lamentado Pampliega, que ha trazado una profunda explicación de la situación de Afganistán en los últimos años.

"¡Es una puta mierda, joder!", ha estallado Pampliega, perfecto conocedor del país, tras relatar las peticiones de ayuda que recibe a través de las redes sociales. "No vamos a poder seguir la entrevista", ha apuntado Lorena García, también entre lágrimas y con la voz entrecortada. "Ha sido la conexión más dura que hemos hecho estos días. Pero gracias por enseñarnos lo que es la realidad en Afganistán".

