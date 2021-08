Anabel Pantoja, hundida al saber el resultado de su test de inteligencia: "Me he llevado una decepción"

Anabel Pantoja se sometió este lunes al test de inteligencia de Sálvame. El programa propuso un examen a todos los tertulianos hace años y ahora lo están haciendo los nuevos trabajadores que no estaban entonces.

Anabel Pantoja se quedó bastante tocada cuando la experta dio el resultado del test y, sobre todo, cuando vio la comparativa respecto a sus compañeros, ya que el programa establece un ranking para saber quiénes son los colaboradores más y menos inteligentes.

"Me he llevado un decepción", acertó a decir Anabel Pantoja al saber que su puntuación era de 92, cuando la media se sitúa en el 100. No obstante, entre 85 y 115 se considera dentro de lo correcto.

"En memoria verbal y no verbal ha sacado un 115, algo que es su potencial", contó la experta que realizó el test a Anabel Pantoja. "Es algo importante y es con lo que te tienes que quedar", dijo para consuelo de la colaboradora de Telecinco.

"Lo que le ha fallado a Anabel no han sido los nervios, tiene que ver con esa inteligencia cristalizada, con la parte que aprendemos, con la formación, con la parte de vocabulario y es a base de estudiar", explicó la psicóloga.

