Rocío Carrasco reaparece este miércoles en 'Sálvame' para hablar del diario secreto de Rocío Jurado

Rocío Carrasco volverá a Sálvame este miércoles, 25 de agosto, para salir al paso de la polémica sobre el diario de su madre, Rocío Jurado. El programa, además, ha desvelado un tráiler de cuatro minutos de la segunda temporada de su docuserie, En el nombre de Rocío, en el que se pone el foco en los Mohedano.

Lea también: Patricia Pardo, implacable con Ortega Cano: "Ninguneó a Ana María Aldón, fue muy doloroso"

El vídeo empieza con unas declaraciones de La más grande: "Yo pienso que la gente, de alguna manera, va a saber que hay cosas que son y cosas que no son". "Oculta en un de los cinco cajones del buró de su habitación, Rocío Jurado guardaba una libreta pequeña del tamaño de media cuartilla con numerosas anotaciones", se puede leer después.

'Sálvame' desvela un nuevo tráiler de la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco

A continuación, el tráiler recoge las palabras de Ortega Cano diciendo que todo lo relacionado con el diario fue "una broma". Además, se recuperan unos fragmentos de Rosa Benito y Amador Mohedano asegurando que todo es mentira.

Lea también: Los 10 bofetones de Antonio Canales a 'Sálvame' desde Telecinco para burlarse de su caída de audiencia frente a Antena 3: "Os vais a pique"

"Dos meses después del fallecimiento de Rocío Jurado y tras la salida de Ortega Cano de su casa de La Moraleja, , su hija Rocío entró en la habitación de su madre. Allí descubrió el diario secreto de La más grande y otros muchos documentos muy comprometedores", se lee después.

"¿Tu familia cuenta la verdad?", preguntan a Carrasco, que responde: "No, no la cuentan. Y la saben, pero no la cuentan". El tráiler también informa de que ha guardado todos estos documentos durante más de quince años.

Entidades Rocío Carrasco Mohedano Presentadora en nacidas para cantar Presentadora en nacidas para cantar