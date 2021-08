Una presentadora de la cadena BBC se rompe al escuchar el testimonio de un fotógrafo afgano

El mundo de la televisión está impactado por todo lo que está ocurriendo en Afganistán, tras la llegada al poder de los talibanes. Najieh Gholami, presentadora de BBC Persian, se rompió por completo al escuchar el testimonio de un fotógrafo.

El relato de Masoud Hosseini fue aterrador. "He perdido mi país. Los talibanes nos han quitado todo. Todo el trabajo que hicimos durante los últimos 20 años para construir nuestra sociedad civil se ha ido", aseguró con resignación.

Al despedir a su entrevistado, la comunicadora intenta recomponerse para retomar el informativo. Después de unos segundos de silencio, Gholami continúa como puede informando a los espectadores.

Según su ficha en BBC, Najieh Gholami nació en Afganistán. Sin embargo, cuando tenía tres años, su familia se fue a Irán durante la invasión soviética del país. En 2001, inició su carrera como reportera de BBC Persian en Mashhad. Fue la primera periodista de habla persa en ser acreditada por el gobierno iraní para trabajar para la cadena en Irán.

