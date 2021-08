Matamoros critica el despido de Antonio Canales y reconoce la crisis de 'Sálvame': "Hay gente que nos da la espalda"

Kiko Matamoros ha vuelto a Sálvame tras sus vacaciones y lo ha hecho repartiendo críticas a su propio programa, que no atraviesa por su mejor momento de audiencia, con varias derrotas frente a Tierra amarga, la serie turca que emite Antena 3.

En primer lugar, Matamoros ha puesto en tela de juicio la forma en la que el programa despidió a Antonio Canales hace unos días, cuando le comunicó en directo que no le renovaba el contrato.

"Me pareció la forma más fea de humillar a un profesional. No me he sentido orgulloso de trabajar en este programa viendo cómo se han hecho las cosas. Son decisiones que se toman por el espectáculo y sin voluntad de hacer daño, pero un profesional se merece otro trato", ha espetado.

En cualquier caso, Matamoros no comparte los argumentos de Canales, cuando puso sobre la mesa la caída de audiencia del programa. "No estoy de acuerdo con su análisis y la crisis de Sálvame. Es innegable que los números no son los mejores pero el origen no lo sitúo donde lo sitúa él", ha comentado el colaboradora, que ha llegado a amenazar con abandonar el magacín.

"El día que sacaron a Montero del plató nos tendríamos que haber ido todos"

"¿Lo sitúas en Rocío Carrasco?", ha preguntado Kiko Hernández. "El problema no es Rocío ni lo que ha contado. El programa es cómo se ha tratado en este plató. Hay gente que le ha parecido mal y nos ha dado la espalda. Y si no somos conscientes de eso, tenemos un problema como la copa de un pino", ha dicho.

"Nos hemos equivocado mucho todos. Unos por acción y otros por omisión. Han faltado pelotas y han sobrado pelotas", ha comentado. Y ha puesto un ejemplo. "El día que sacaron a Antonio Montero del plató [tras un comentario que no gustó a Carlota Corredera] nos tendríamos que haber ido todos. Nadie por dar una opinión libre se merece que le echen de este plató ni de ninguno".

