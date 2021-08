El marido de Saray Montoya relata la traición de su familia: "Mi padre y mi hermano son unos asesinos"

Jorge Rubio, marido de Saray Montoya, ha entrado en El programa del verano este lunes para dar su versión de los hechos ocurrido en su familia en las últimas semanas. La que fuera protagonista de Los Gipsy Kings denunció haber sido víctima, junto a su hija, de una brutal agresión a manos de, presuntamente, su cuñado y su suegro, que ahora han quedado en libertad provisional bajo fianza.

El cónyuge de Saray ha explicado que no se hablaba con su familia desde hace "unos seis o siete meses": "Cogimos todos el virus, hasta mi niño pequeño, y nadie nos llamó. Al cogerlo mis familiares, yo tampoco llamé a nadie, porque no me llamaron. Una familiar le dijo a Saray que mi hermana estaba muy mala, pidiéndole que yo llamara a mi padre".

Jorge ha contado que Saray le insistió para que le llamara, "pero como nadie me llamó para decirme que 'tu hermana está muy mala, hijo', pues no quería llamar...". Finalmente, se puso en contacto con él y su progenitor le soltó "que había muerto para él y lo dije que él había muerto para mí".

Fue entonces cuando se empezaron a producir "llamadas de mi hermano insultándome", hasta traspasar todas las líneas al amenazarle: "Él me dijo 'cuando te vea te haré daño, ya te haré daño". "Lo que no sabía es que me iba a hacer el daño que me ha hecho", se ha lamentado para, a continuación, detallar cómo se produjo la traición.

"Dos primos mío que se enteran, me dicen de ir a tomar un café para solucionar las cosas. Entonces, dejo a Saray en casa de su tía, me voy a tomar café en el mismo barrio, y al rato, me llama su tía diciendo 'vente para acá que a tu mujer e hija la están matando", contó aclarando que ella no se "metió en nada".

El marido de Saray Montoya da su versión de los hechos de la presunta agresión: "Asesinos"

Jorge Rubio ha sido rotundo al calificar de "cobarde" que cuatro hombres fueran a pegar a una mujer y su hija. "Para mí son unos asesinos. Según me han dicho, cuando ya estaban tiradas en el suelo, mi hermano dijo 'dame la escopeta, que la voy a rematar", ha dicho.

El hijo y hermano de los acusados ha asegurado que todo esto se trata de una "guerra familiar que no se arreglará en la vida". "Iban a por mí y tocaron a lo que más quiero, mi mujer e hijos. Es de no tener corazón y tener muy malas entrañas", ha señalado.

Jorge Rubio ha explicado que, la otra parte denuncia, presuntamente, unos mensajes de Saray y la niña amenazantes y que según ellos, no es cierto. "Cuando llamé a mi padre con toda la rebeldía del mundo, porque no sabía si mi mujer iba a salir viva o no, él lo único que me dice es: 'Ahí la tienes acuchillada. ¿No es eso lo que querías?".

