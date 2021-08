"Una payasada": la respuesta de Marhuenda que ha descolocado a Lorena García con mensaje al "tonto" de Biden

Francisco Marhuenda se ha mostrado muy crítico con la situación desatada en Afganistán después de la retirada de EEUU, que ha desembocado en una profunda crisis en la zona mientras los países, entre ellos España, intentan evacuar a sus colaboradores para ponerlos a salvo del régimen talibán.

"Ponme nota a la labor que está teniendo España. Ursula von der Leyen ha dicho que España encarna bien los valores del alma de Europa y Biden ha mandado un mensaje...", ha planteado Lorena García este lunes en Espejo público.

"Una payasada. Después del mayor fracaso de las últimas décadas, un acontecimiento histórico que significa la victoria de Rusia y China, que va a cambiar la geopolítica, y con un tonto en la Casa Blanca...", ha comenzado Marhuenda. "¡Cómo vienes, Paco!", ha soltado la presentadora de Antena 3.

"Llevamos 20 años de guerra y estos incompetentes no saben nada de la historia de Afganistán", ha dicho el periodista, que ha criticado a EEUU por no hacer "un planteamiento a muy largo plazo". "No se han enterado de nada, se creen que los talibanes son cuatro tarados que corren por allí", ha insistido Marhuenda, que ha llamado "pijoprogre" a Biden y ha remarcado "el desastre que estamos viendo".

Marhuenda: "La UE se ha convertido en una caricatura"

"¿Qué nota pongo? España no tiene ninguna culpa, no voy a criticar a Sánchez, no es responsable de eso. Pero lo de Ursula von der Leyen es de chiste. No pinta nada. La UE se ha convertido en una caricatura", ha lamentado, al mismo tiempo que ve lógico la ayuda que se está dando a los colaboradores que están siendo evacuados. "Solo faltaría".

