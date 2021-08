Alejandra Rubio reacciona al 'cara a cara' entre Terelu Campos y Carmen Borrego: "No soy la única que hace las cosas mal"

Terelu Campos y Carmen Borrego protagonizaron un tenso reencuentro en el plató de Viva el verano este viernes. La relación de las hermanas Campos no pasa por su mejor momento y Alejandra Rubio, hija de Terelu, quiso explicar en Viva la vida como le hace sentir este distanciamiento entre su madre y su tía.

La joven se ha mostrado sin filtros y ha confirmado que se encuentra muy triste por la situación que están viviendo las hijas de María Teresa Campos. Alejandra asegura que el conflicto es entre ella y su tía Carmen Borrego y no quiere que su madre se meta en medio. "Siempre le he dicho que no cambiara su relación con su hermana por mí", confesaba.

La hija de Terelu no daba crédito al ver la actitud de su madre con su tía en directo: "nunca pensé que mi madre hablaría así de claro". Y es que Terelu se mostró especialmente molesta con todo lo que Carmen Borrego ha dicho sobre su hija. Una actitud que Alejandra le ha agradecido en plató: "Te lo agradezco porque ya me estaba sintiendo mal, siento que estoy menos loca. No le he pedido a mi madre que se posicione, solo que sea justa. Es su hermana y yo soy su hija, no estoy diciendo que se tenga que llevar mal con ella. Necesitaba que mi madre me reconociera algunas cosas".

A pesar de todo, Alejandra no se siente culpable del distanciamiento entre las hermanas Campos: "No, no soy la única que hace las cosas mal. Esto es una cosa de las dos. Es verdad que yo en su momento me tenía que haber callado y no decir ciertas cosas Yo no tengo nada que arreglar, estoy bien, no tengo ningún problema, si la veo, bien. Hay buena relación y cordial. Tampoco vamos a ser buenas amigas cuando antes no lo hemos sido".

La joven volvía a insistir en que su madre había tenido que hacer frente a algunas polémicas que no le correspondían y que estaban causadas por Carmen Borrego. "Yo creo que ha pasado entre ellas es que mi madre carga con todo y ese es el motivo de su distanciamiento. Ella se ocupa de todo y se le carga todo", opinaba Alejandra Rubio en Viva la vida.

