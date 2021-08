El doctor César Carballo advierte sobre la variante delta: "Nos ha enseñado que no nos podemos confiar"

Este sábado, 21 de agosto, La Sexta emitió La Sexta Noche. El espacio, ahora presentado por Hilario Pino, repasó la ultima hora de la crisis sanitaria con sus habituales colaboradores, entre esos, el doctor César Carballo. El urgenciólogo aprovechó para advertir sobre la variante delta.

"Lo que nos ha enseñado la variante delta es que no nos podemos confiar", comenzó explicando el especialista. "Pensamos que este verano la quinta ola solo afectaría a jóvenes y que no traería hospitalizados, pero no ha sido así", comentó Carballo con preocupación.

Además, el especialista alertó sobre lo que podría estar por venir: "Todavía no tenemos ninguna variante que se haya enfrentado a las vacunas" y quiso recordar que la variante delta "surgió en octubre del 2020, antes de que las vacunas se pusieran, con lo cual la delta ya ha tenido un escape inmunológico sin enfrentarse a ninguna vacuna".

Ante las imágenes de colapso en algunas Urgencias madrileñas, el doctor César Carballo señaló que esta situación se repite cada verano por lo ajustado de las plantillas durante las vacaciones del personal sanitario. "Al 120% aguantamos todos los años", dijo el facultativo, y resaltó que, con la pandemia "ya no se aguanta más". "Lo que venga detrás, probablemente tensione aun más un sistema sanitario que está al límite", insistió.

