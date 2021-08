La tarde del viernes, 20 de agosto, fue difícil para Chelo García Cortés en Sálvame. La dirección del programa le comunicaba en directo que habían decidido "castigarla" por no estar a la altura en los últimos días y le pedían que accediese a hacer la 'curva' de su vida como "castigo".

"Yo he hablado de mi vida, he hablado de muchas cosas pero, he tomado la determinación de no volver a tocar un tema de mi vida. No es sentimental ni personal, pero de ese tema no voy a volver a hablar", apuntaba la colaboradora sin dar más detalles y visiblemente seria.

"Chelo primero vamos a ver un video de por qué creemos que te va a venir muy bien someterte a hacer la 'curva de la vida'. Tu vida lo merece", le explicaba Nuria Marín. Tras emitir el video, que giraba sobre la polémica entre ella y José Antonio Avilés, Chelo ha explotado: "Estoy hasta las narices de esta historia y de estos vídeos".

El brutal enfado de Chelo García Cortés con la dirección de 'Sálvame': "¡Si no doy la talla, me voy!"

"Estoy tan cansada que me aburre", ha comentado la periodista a sus compañeros en plató. "Voy a aprovechar la ocasión para decir lo que pienso", y añadía: "Estoy colaborando en un programa y si no gusta mi trabajo me voy y no pasa nada", advertía en directo.

Tras su intervención, Sofia Cristo quiso resaltar su trabajo y hacer un alegato en su favor: "Quiero decir que Chelo es la persona más generosa del mundo y que se quita de lo suyo para dárselo a los demás y conmigo lo ha hecho muchas veces". "Hoy estas haciendo un programa fenomenal, me lo han dicho los directores", le decía Nuria Marín mientras seguía animándola a hacer la 'curva'.

