El tenso 'cara a cara' entre Terelu Campos y Carmen Borrego tras su distanciamiento: "Ha hecho cosas que me han dolido"

La relación entre Terelu Campos y Carmen Borrego no pasa por su mejor momento. Las hermanas Campos han acudido a Viva el verano, programa nocturno de Viva la vida para hablar de sus últimos desencuentros y el por qué llevan semanas sin coincidir pese a haber pasado las dos sus vacaciones en Málaga.

"No hay ninguna ruptura absoluta con ella, pero no voy a obviar la realidad: las cosas no son como hace un año y pico. No sé hace cuánto tiempo que no vamos a cenar juntas", admitía la mayor de las hijas de María Teresa Campos.

Terelu reconoce que el conflicto entre su hija Alejandra Rubio y su hermana le pesa mucho: "Está claro que ella ha hecho cosas que me han dolido, como gestos que ha tenido con Alejandra", explicaba ante Toñi Moreno. Respecto a por qué no se han visto en Málaga la colaboradora explica que es porque han coincidido allí día y medio, no un mes.

El tenso 'cara a cara' entre Terelu Campos y Carmen Borrego tras su distanciamiento

Por su parte, Carmen sostiene que ella nunca ha ido en contra de su sobrina y ese conflicto le vino de nuevas. "Estoy triste. Respeto lo que dice mi hermana, pero creo que para juzgar bien las cosas hay que verlo todo. Cuando me encuentro en un plató con Alejandra va sistemáticamente en mi contra, aunque yo no le doy importancia", comentaba.

Terelu además, cree que la televisión ha propiciado su distanciamiento y que les ha faltado comunicación. Tras exponer sus posturas, Carmen se ha levantado y le ha pedido un abrazo a su hermana. Eso sí, Terelu insistió en que prefiere aclarar los problemas familiares fuera de cámaras.

